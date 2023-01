nt_logo

Joanna Kurska wyjawiła, kto połączył Cichopek i Kurzajewskiego. "Byłam przeszczęśliwa"

Ola Gersz

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski są parą zarówno w "Pytaniu na śniadanie" w TVP, jak i w życiu. Kto wpadł na pomysł, aby to właśnie oni wspólnie poprowadzili śniadaniówkę? Wyjawiła to w rozmowie z "Faktem" Joanna Kurska. Warto podkreślić, że autor tego pomysłu przyczynił się również do wybuchu miłości między prezenterami, którzy rozpoczęli swój romans właśnie na planie "Pytania na śniadania".

