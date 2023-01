Z

Zagraniczne media poinformowały w nocy z niedzieli na poniedziałek, że nie żyje Lisa Loring, odtwórczyni Wednesday Addams w oryginalnym serialu o mrocznej Rodzinie Addamsów. Amerykańska aktorka miała 64 lata.

Amerykańska aktorka od pewnego czasu przebywała w szpitalu z powodu udaru.

Jej kultowy taniec był inspiracją dla układu tanecznego, który pojawił się w "Wednesday" Netfliksa.

Nie żyje Lisa Loring - oryginalna Wednesday Addams

Jak podaje portal "The Variety", Lisa Loring zmarła w sobotę w katolickim szpitalu Providence Saint Joseph Medical Center w mieście Burbank w Kalifornii. Przyczyną śmierci był udar. Przez cztery dni była podłączona do aparatury podtrzymującej życie. Wiadomość o śmierci 64-letniej aktorki przekazała mediom jedna z jej córek, Vanessa Foumberg. "Odeszła w spokoju, trzymając obie córki za dłonie" – oznajmiła. Na doniesienia o odejściu Loring szybko zareagowali przyjaciele i dawni współpracownicy hollywoodzkiej gwiazdy. "Bardzo mi przykro z powodu śmierci mojej drogiej przyjaciółki Lisy Loring. Byliśmy bardzo blisko i często razem pracowaliśmy. Wiem, że była bardzo słaba" – wspominał Butch Patrick, który wcielił się w postać Eddiego Munstera w komedii grozy "The Munsters".

Loring była najbardziej znana z roli Wednesday Addams w serialu "Rodzina Addamsów" z 1964 roku. Była to pierwsza ekranowa produkcja, w której pojawiły się postaci z komiksu Charlesa Addamsa publikowanego na łamach "New Yorkera". Aktorka do dziś kojarzona jest ze sceną tańca Wednesday zwanego "The Drew".

Przypomnijmy, że Lisa Loring urodziła się 16 lutego 1958 roku na Wyspach Marshalla. Jej rodzice służyli w marynarce wojennej Stanów Zjednoczonych i rozeszli się tuż po jej urodzeniu. Aktorka wychowywała się początkowo na Hawajach, a później wraz z matką wyprowadziła się do Los Angeles.

Rolę Addamsówny odgrywała od 1964 do 1966 roku. Następnie pojawiła się w serialu "The Pruitts of Southampton", a także w operze mydlanej "As the World Turns". Pod koniec lat 80. występowała w horrorach klasy B.

Warto wspomnieć, że Loring pierwszy raz wyszła za mąż w wieku 15 lat. Ze związku z Farrellem Foumbergiem urodziła się jej pierwsza córka. W 1981 roku poślubiła zaś aktora Douga Stevensona, z którym doczekała się drugiej córki. Sześć lat później związała się z gwiazdorem filmów dla dorosłych Jerrym Butlerem, a w 2003 roku zawarła związek małżeński z Grahamem Richiem, z którym rozwiodła się w 2014 roku.

Taniec Wednesday w serialu "Wednesday"

Taniec Lisy Loring stał się po części inspiracją dla układu tanecznego Jenny Ortegi, która wystąpiła jako Wednesday Addams w serialu "Wednesday" Netfliksa. Jak pisaliśmy wcześniej w naTemat, na TikToku szybko powstał "Wednesday Challenge" (i wylał się również na Instagrama), który polega na odwzorowaniu charakterystycznych ruchów Wednesday Addams wykonywanych przez nią podczas szkolnego balu.

Internauci nie tańczyli jednak wyłącznie do utworu "Goo Goo Muck" The Cramps, który mogliśmy usłyszeć w serialu, ale też do przyspieszonej wersji piosenki "Bloody Mary" Lady Gagi.