Do niecodziennej sytuacji doszło w powiecie oleśnickim w województwie dolnośląskim. Agresywny mężczyzna miał rzucać krzesłami i atakować gości lokalu. W pewnym momencie ukradł policjantom radiowóz.

Mieszkaniec powiatu oleśnickiego ukradł radiowóz. Fot. Damian Klamka / East News

Mężczyzna w powiecie oleśnickim po wywołaniu awantury w restauracji uciekał przed policją i ukradł radiowóz

Ścigało go kilka patroli, ostatecznie został zatrzymany dzięki skutecznej blokadzie na drodze

Sprawa na pewno znajdzie swój finał w sądzie - czytamy

Policja dostała zgłoszenie o agresywnym mężczyźnie w restauracji w powiecie oleśnickim. Jak podaje serwis mojaolesnica.pl na podstawie informacji z Komendy Powiatowej Policji w Oleśnicy, zgłoszenie dotyczyło mężczyzny, który miał rzucać krzesłami i atakować gości hotelu.

Policja pojechała na miejsce radiowozem, który działa w systemie "bezkluczykowym". W momencie przyjazdu funkcjonariuszy mężczyzna był już poza budynkiem. Na widok policjantów zaczął uciekać. Ci ścigali go pieszo. Mężczyzna okrążył budynek i dobiegł do zaparkowanego radiowozu. Wsiadł do niego, uruchomił silnik i odjechał w kierunku Oleśnicy. W tym momencie zbliżający się do miejsca interwencji drugi radiowóz zauważył sytuację i rozpoczął pościg.

Jak go zablokowali autami, to wyskoczyli w dziesięciu i wymachiwali już bronią, udało im się otworzyć drzwi pasażera, wyciągnęli go z radiowozu na jezdnię. Był mocno agresywny, ledwo trzymali go w pięć osób.

32-latek został zatrzymany dzięki współpracy kilku patroli i skutecznej blokadzie na drodze. Sprawcą okazał się mieszkaniec powiatu oleśnickiego. Pojawiło się podejrzenie, że znajdował się pod wpływem alkoholu lub narkotyków, pobrano więc od niego krew do badań. Obecnie trwają czynności wyjaśniające okoliczności zdarzenia. Sprawa na pewno znajdzie swój finał w sądzie – czytamy.