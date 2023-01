N

Najbliższa niedziela (tj. 29 stycznia) będzie stała pod znakiem kolejnego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W piątek minister sportu i turystyki Kamil Bortniczuk zorganizował specjalną konferencję prasową. Okazało się, że polityk wsparł WOŚP, przekazując złoty bilet Igrzysk Europejskich 2023.

Minister sportu Kamil Bortniczuk podczas specjalnego spotkania z dziennikarzami, w temacie wsparcia WOŚP. Fot. Michal Zebrowski/East News

31. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy już 29 stycznia

Igrzyska Europejskie odbędą się od 21 czerwca do 2 lipca w Krakowie

Minister Kamil Bortniczuk jest politykiem Partii Republikańskiej

Już po raz 31. w najbliższą niedzielę zagra Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Pierwszy raz piękna inicjatywa Jerzego Owsiaka oficjalnie wybrzmiała 3 stycznia 1993 roku. Od tego czasu finał akcji polegającej na ogólnopolskiej zbiórce pieniędzy na sprzęt medyczny i leczenie pacjentów (szczególnie tych najmłodszych) szpitali w całym kraju zawsze ma miejsce w styczniu. Wcześniej przypadał w pierwszą bądź drugą niedzielę miesiąca. Od czasu pandemii COVID-19 przeniesiono go na ostatnią niedzielę.

W roku 2023 pieniądze będą zbierane na walkę z sepsą.

"Jak wynika z najnowszych badań, w skali globalnej sepsa jest przyczyną 20 proc. wszystkich zgonów. Według Światowej Organizacji Zdrowia, w 2017 roku sepsa wystąpiła u 49 milionów ludzi na świecie, a 11 milionów zmarło z jej powodu. Prawie połowa zachorowań dotyczyła dzieci (około 20 milionów), a w populacji do 5. roku życia sepsa była przyczyną 2,9 miliona zgonów." – czytamy na oficjalnej stronie WOŚP.

Minister Bortniczuk zagrał z WOŚP

Niestety, od wielu lat inicjatywa Jerzego Owsiaka jest atakowana z różnych stron, głównie powiązanych z prawicową stroną polityki. Przykład z ostatnich dni? Słowa, którymi posłużył się Janusz Kowalski, czyli wiceminister rolnictwa.

– Nie wpłacam na WOŚP, bo nie chcę finansować Owsiaka i jego lewackiej organizacji, ale też imprez jego typu jak Woodstock. Zachęcam do tego, żeby bez pośrednictwa lewackiej organizacji WOŚP, która finansuje imperium Owsiaka, wspierać w inny sposób dzieci, np. dając na Caritas. Te inicjatywy Owsiaka nie mają nic wspólnego z dziećmi – przyznał Kowalski, cytowany przez redakcję "Super Expressu".

W kontrze do takiej postawy ze strony obozu rządzącego stanął minister sportu i turystyki Kamil Bortniczuk. Podczas specjalnie zorganizowanego briefingu polityki poinformował, że na rzecz WOŚP zostanie przekazany specjalny, złoty bilet na Igrzyska Europejskie 2023.

"Dobro, jakie niesie ta akcja, ma wymiar materialny, ale przede wszystkim wymiar społeczny. To forma mobilizacji młodych ludzi do angażowania się w sposób bezinteresowny w pomoc innym. Należy to szanować i wspierać." – cytowane są słowa ministra Bortniczuka.

"WOŚP został mocno upolityczniony. Chcemy przywrócić sposób patrzenia na tę imprezę jak na akcję, która wzbudza poczucie wspólnoty wszystkich Polaków" – dodał Bortniczuk, cytowany w mediach społecznościowych Partii Republikanów, którą reprezentuje.

Warto dodać, że wspomniane IE 2023 odbędą się w Krakowie od 21 czerwca do 2 lipca. Impreza jest od wielu miesięcy mocno krytykowana ze względu na spore nakłady finansowe, które nie są – przynajmniej na papierze – współmierne z faktycznymi korzyściami dla organizatorów.

– Niewątpliwie przez to, gdzie Igrzyska Europejskie odbywały się wcześniej, nie miały najwyższej renomy. Razem z przedstawicielami EOK-u mówiliśmy o tym, że jest to próba restartu tej imprezy, która po raz pierwszy odbędzie się w kraju Unii Europejskiej – przyznał w rozmowie z Polskimradiem24.pl Bortniczuk.

Wolontariusze WOŚP z profitami na IE 2023

Co daje złoty bilet przekazany na rzecz WOŚP? Możliwość wejścia na wszystkie imprezy wydarzenia, które odbędzie się w Krakowie oraz na terenie województwa małopolskiego.

– Doceniamy prospołeczny wymiar WOŚP, dlatego przeznaczymy na aukcję otwarty rodzinny bilet VIP na wszystkie imprezy odbywające się w ramach Igrzysk Europejskich Kraków-Małopolska 2023, wraz z ceremonią otwarcia i zamknięcia. Myślę, że będzie to dla kibiców wielka gratka. Przed nami największa sportowa impreza na świecie w 2023 roku – czytamy słowa Bortniczuka na oficjalnej stronie imprezy.

– Już teraz zgłosiło się do nas blisko pięć tysięcy wolontariuszy z całego świata, natomiast w geście podziękowania dla wszystkich wolontariuszy WOŚP, którzy oddają swój czas i serca w szczytnym celu, będą w naszym systemie rozpatrywani i kwalifikowani priorytetowo – dodał Marcin Nowak, prezes Komitetu Organizacyjnego IE 2023, również obecny na briefingu.