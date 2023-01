P

Pierwszy raz w historii polski koszykarz weźmie udział w All-Star Weekend NBA. Jeremy Sochan znalazł się wśród wybranków do meczu Jordan Rising Stars. Będzie to pojedynek tzw. rookies, drugoroczniaków w NBA oraz koszykarzy G-League. Mecz odbędzie się już 18 lutego, w nocy z piątku na sobotę (g. 3:00) polskiego czasu.

Jeremy Sochan wszedł do świata NBA z drzwiami i futryną. Polaka zobaczymy podczas All-Star Weekend. Fot. Godofredo A. Vásquez/Associated Press/East News

Jeremy Sochan od sezonu 2022/23 występuje w San Antonio Spurs

19-latek został wybrany w drafcie NBA z numerem dziewiątym

Skrzydłowy SAS zachwyca ekspertów swoją przebojową grą

Jeremy Sochan to przykład pokazujący, że z dnia na dzień, tygodnia na tydzień, miesiąca na miesiąc, można robić coraz większe postępy w zawodowej karierze. Taką drogę obrał właśnie skrzydłowy San Antonio Spurs. Polski rodzynek w najlepszej koszykarskiej lidze świata robi furorę. NBA i sukcesy stoją przed Sochanem otworem. A eksperci widzą nie tylko coraz lepsze statystyki Polaka, ale także jego rozwój, dając mu szanse do stawiania kolejnych kroków.

Sochan we wtorkowy wieczór polskiego czasu został wybrany do All-Star Weekend. Polak nie weźmie jednak udziału w Meczu Gwiazd, gdzie będzie można podziwiać najlepszych z najlepszych prosto z parkietów NBA. Dzień wcześniej zostanie rozegrany tzw. mecz Jordan Rising Stars. Sochan znalazł się wśród wybrańców, którzy będą brali udział w drafcie, który ostatecznie uformuje trzy zespoły, rywalizujące pierwszego dnia All-Star Weekend.

Kto będzie dokonywał wyboru? Same znakomitości ze świata NBA. Trenerami będą: Paul Gasol (sześciokrotny All-Star i dwukrotny mistrz NBA z Los Angeles Lakers), Joakim Noah (dwukrotny All-Star i najlepszy defensywny zawodnik w sezonie 2013/14) oraz Deron Williams (trzykrotny NBA All-Star i dwukrotny członek All-NBA Second Team). Dodatkowo ostatni z wymienionych to też jedna z legend Utah Jazz. A właśnie na terenie tego klubu, w obiekcie Vivint Arena w Salt Lake City odbędzie się All-Star Weekend.

21. zawodników, w tym Sochan, zostanie podzielonych na trzy siedmioosobowe teamy. Dodatkowo poza trzema wybranymi drużynami, czwarty zespół, tj. team graczy G-League poprowadzi mistrz NBA z Dallas Mavericks, Jason Terry.

Sochan w All-Star Weekend już 18 lutego

Mecze Jordan Rising Stars będą idealną przystawką przed pojedynkiem gwiazd, dzień później. Polscy kibice mogą już nastawiać swoje zegarki na 18 lutego, czyli noc z piątku na sobotę. Rywalizacja rozpocznie się o godzinie 3:00 polskiego czasu.

Jaki będzie system rozgrywek? Dwa półfinały, w których zespoły zagrają do 40 zdobytych punktów. Wygrani wejdą do decydującego pojedynku, gdzie rywalizacja będzie toczyć się do 25 punktów. Jak zatem widać, zapowiada się pełna emocji walka, w której Sochan czuje się najlepiej. Polak zapewne przygotuje coś specjalnego na występ w Salt Lake City. Nie można wykluczyć, że będzie to np. kolejna kolorowa fryzura. Polak lubi wyrażać się poprzez zmianę koloru na głowie, regularnie zaskakując kibiców NBA.

Już teraz można jednak mówić o dużym sukcesie Sochana. Polak znalazł się bowiem wśród wąskiego grona zaledwie jedenastu debiutantów, spośród wszystkich graczy NBA. Mowa o tzw. rookies, czyli zawodnikach występujących pierwszy rok na parkietach najlepszej ligi świata. To tylko potwierdza, że Sochan rozbija się łokciami wśród koszykarskiej elity.

Transmisję z All-Star weekend w Polsce przeprowadzi Canal Plus Sport.