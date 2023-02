P odczas swojego wystąpienia dla łotewskiej Polonii w Rydze Andrzej Duda nawiązał do inwazji Rosji na Ukrainę, mówiąc, że "rosyjski potwór ze wschodu znowu powstaje i wyciąga swoją drapieżną łapę po to, by zagarnąć kolejne narody". Zdradził też, co powiedział niedawno Wołodymyrowi Zełenskiemu. – Powiedziałem: "Wołodymyr, (...) jak już pokonacie Rosję, jak już Rosjanie będą przychodzili tutaj na kolanach po to, żeby podpisać pokój, to zaciągnij ich do Perejasławia – stwierdził.





Duda wyjawił, co doradził Zełenskiemu. "Wołodymyr, zaciągnij Rosjan do Perejasławia"

Katarzyna Nowak

