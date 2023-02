"Młoda, zarozumiała dziewczyna". Wieniawa odpowiada na te słowa gwiazdora "Królowych życia"

Julia Wieniawa usłyszała ostatnio ostrą wypowiedź na swój temat. Rafał Grabias, którego widzowie mogą znać z programu "Królowe życia", nie szczędził ostrych słów w kierunku artystki. Nazwał ją butną, pyszną i zarozumiałą. Czy sama zainteresowana przejęła się jego opinią?

Julia Wieniawa powiedziała, co myśli o słowach gwiazdora "Królowych życia". fot. Artur Zawadzki/REPORTER // Fot. Paweł Wodzynski/East News

Rafał Grabias, w odniesieniu do starcia między Pauliną Koziejowską a Julią Wieniawą i jej komentarza, gorzko podsumował młodą artystkę

Jak zareagowała na to gwiazda? Jeden z portali zapytał o to młodą artystkę

Grabias stał się rozpoznawalny za sprawą swojego udziału w formacie "Królowe życia". Od pewnego czasu jednak zaczął realizować się w ogrodnictwie, z dala od telewizyjnych kamer. Ostatnio jednak przypomniała o sobie. Pojawił się na imprezie branżowej i udzielił kilku wywiadów.

"Król życia" nie szczędził ostrych słów w kierunku Julii Wieniawy. Co na to sama zainteresowana?

W rozmowie z portalem przeambitni.pl skrytykował Julię Wieniawę. Choć przyznał, że nigdy nie poznał osobiście młodej artystki, to nie powstrzymało go przed tym, aby zarzucić jej zarozumiałość, pychę i zagrozić, iż za wyniosłość przyjdzie jej jeszcze zapłacić.

Celebryta nawiązał do wymiany zdań między partnerką Macieja Orłosia, Pauliną Koziejowską i Julią Wieniawą. – Kreacją na gali Elle Julia Wieniawa pokazała, że ona naprawdę jest zmęczona tym celebryctwem. Suknia zdecydowanie więcej odkrywała, niż zakrywała i nie byłoby w tym nic złego, bo dziewczyna ma naprawdę piękne ciało, ale zaraz, zaraz! Przecież ta suknia przyćmiła Julii sukcesy, a ona tak bardzo tego nie chciała. Mówię o tym dlatego, że kilka tygodni temu w magazynie "VIVA!" ukazał się wywiad z Julią, w którym mówiła, że zmęczona jest celebryctwem, nie chce być tak nazywana, wkurza ją, że dziennikarzy bardziej interesuje to, jak wygląda, jaką ma fryzurę. Serio?! – powiedziała dziennikarka.

– Pogadam sobie chętnie z tą Pauliną, kiedy po raz kolejny na evencie przyjdzie całować mi tyłek, jak za każdym razem od tylu lat, a potem hejtować mnie w internecie. (...) Mam nadzieję, że jej to przysporzyło nowych fanów na Instagramie – odpowiedziała na to Wieniawa w rozmowie z Pudelkiem.

"Król życia" bez mrugnięcia okiem stanął po stronie Koziejowskiej. – To tylko świadczy o młodej zarozumiałej dziewczynie. Myślę, że gdyby nie media, to kariera Julii Wieniawy nie byłaby tak obszerna i myślę, że to był jej wielki błąd, a za błędy się płaci. Proponuję, żeby jeszcze kilku dziennikarzom tak odpowiedziała, a naprawdę możemy pozbyć się Julki raz na zawsze – powiedział Grabias.

– Ja Julii nie śledzę ani na Instagramie, ani jej kariery, natomiast wielokrotnie dochodziły mnie słuchy, że jest taka bardzo butna i pyszna. Myślę, że życie da jej porządną lekcję – wbił szpilę 24-latce.

Portal Plotek skontaktował się z Julią Wieniawą. Zapytano artystkę, jaka była jej pierwsza reakcja na te słowa modela i czy się nimi przejęła. - Nie biorę do siebie tego rodzaju opinii osoby, z którą nigdy nie zamieniłam nawet słowa - wyjaśniła.