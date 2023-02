Ibisz opowiedział o kulisach narodzin syna. "To jest absolutna eksplozja"

Krzysztof Ibisz to jedna z najbardziej rozpoznawalnych twarzy rodzimego show-biznesu. Niedawno 57-latek po raz trzeci został ojcem, jak się jednak okazało, nie zamierza na tym poprzestać. W najnowszym wywiadzie prezenter opowiedział o kulisach porodu swojej żony, a także emocjach, które mu towarzyszyły. Oprócz tego Ibisz wyznał, że ma jeszcze jedno marzenie...

Ibisz opowiedział o kulisach porodu żony. Zapowiedział powiększenie rodziny Fot. Artur Zawadzki/REPORTER

Niedawno Krzysztof Ibisz po raz kolejny został ojcem. Na świat przyszedł jego trzeci syn, który jest pierwszym owocem małżeństwa z Joanną Ibisz

Mimo "dojrzałego" wieku prezenter zdradził, że ma jeszcze jedno marzenie

W trakcie wywiadu opowiedział także o relacjach ze swoimi byłymi partnerkami, Anną Zejdler i Anną Nowak-Ibisz

We wrześniu ubiegłego roku Krzysztof Ibisz powitał na świecie swojego trzeciego syna. Wraz ze swoją żoną Joanną Ibisz powitali na świecie potomka, któremu dali na imię Borys. Prezenter 24-letniego Maksymiliana wychowuje wspólnie z Anną Zejdler, zaś 17-letni Vincent to owoc miłości z Anną Nowak-Ibisz.

Krzysztof Ibisz opowiedział o porodzie i byciu "dojrzałym tatą"

Gdy tylko wyszło na jaw, że Krzysztof Ibisz po raz kolejny będzie mógł się wykazać w roli taty, można było zobaczyć jego ogromne zaangażowanie w sprawę. Na swoim Instagramie 57-letni prezenter relacjonował, jak masować ciężarnej kobiecie odcinek lędźwiowy kręgosłupa, czy chociażby, w jaki sposób spakować męską torbę porodową.

W najnowszym wywiadzie zdradził nieco więcej na temat samego porodu. Jak się okazało, prezenter brał czynny udział w akcji porodowej. – Ja uczestniczyłem w porodzie i byłem z Asią cały czas w tym procesie ciąży. I jak ktoś się pyta: "Jak rodziłaś?". To ja mówię: "Jak rodziliśmy". Bardzo podążałem za Asią cały czas – przekonuje z dumą w podcaście Damiana Michałowskiego "Między nami rodzicami".

– Emocje, które towarzyszą momentowi porodu, to jest kosmos. Nie można tego porównać z niczym innym, kiedy widzisz, jak młody człowiek pojawia się na świecie. To jest absolutna eksplozja! Płakałem, krzyczałem, parłem razem z Asią, mówiłem, że da radę, przytulałem ją. Nie było dla mnie w życiu większej emocji – dodał po chwili.

O największym marzeniu i kontakcie z byłymi partnerkami

Krzysztof Ibisz w trakcie rozmowy zdecydował się na wyznanie swojego największego marzenia. Jak się okazało ojciec trzech synów nie zamierza się poddawać i liczy na to, że dane mu będzie powitać na świecie córkę. Czy to zapowiedź powiększenia rodziny?

– To, żeby córka pojawiła się na świecie, to było moje marzenie i jeszcze ono jest... Natomiast nie masz na to wpływu i miłością obdarzasz czy to chłopiec, czy dziewczynka. To tak naprawdę nie ma znaczenia. Ale to marzenie jest, nie będę ukrywał – ujawnił. Prezenter słynie z tego, że ma znakomity kontakt ze swoimi byłymi żonami. Jak sam przyznał ma rodzinę, na którą w każdej chwili może liczyć.

– My się lubimy, a co może ważniejsze niż się lubimy, praktykujemy to lubienie się na co dzień i spotykamy się na obiedzie, na święta, spędzamy razem wigilię. Jesteśmy też w stałym kontakcie, dzwonimy do siebie, wiemy, co u siebie słychać, bywamy u siebie i to jest bardzo ważne (...) Cieszę się, że moje dwie eksżony to są bardzo mądre kobiety (...) Czasami dzwonią do siebie poza mną i to jest fajne i przyjemne, ale oczywiście wymagało to pracy. To była fajna praca – podsumował.