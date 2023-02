Polskiej drużyny zabraknie na otwarcie w Willingen. "Ze względu na problemy zdrowotne"

Reprezentacja Polski nie wystawi swojej drużyny w konkursie mikstów podczas weekendu skoków narciarskich w Willingen. Niestety, wśród naszej kadry na wyprawę do Niemiec zabrakło skoczkiń. Jak oficjalnie poinformował PZN, reprezentantek zabraknie ze względu na problemy zdrowotne. W rywalizacji pozostają tylko panowie.

Dawid Kubacki i Kamil Stoch będą skakać w Willingen, ale tylko w konkursach indywidualnych. Polski w mikście brak. Fot. ANDRZEJ IWANCZUK/REPORTER

Dawid Kubacki jest aktualnym wiceliderem klasyfikacji Pucharu Świata

Na piątek zaplanowano konkurs mikstów oraz kwalifikacje mężczyzn

W Willingen poza Kubackim pojawią się m.in. Kamil Stoch i Piotr Żyła

Poprzedni weekend Pucharu Świata w skokach narciarskich był najgorszym w sezonie dla reprezentacji prowadzonej przez Thomasa Thurnbichlera. Austriacki selekcjoner polskiego teamu mógł mieć spory ból głowy już po sobotnim konkursie, po którym prowadzenie w klasyfikacji generalnej stracił Dawid Kubacki.

Po słabej sobocie w język nie gryzł się Kamil Stoch.

– Niestety nie ma w ogóle zabawy, jest mordęga. Szukanie i brak znalezienia tego złotego środka. To jest coś, czego wam po prostu nie wytłumaczę. Gdzieś się pogubiłem technicznie i nie mogę tego znaleźć. Wiadomo, że jak nic nie działa, to musi być kontrola. Nie da się po prostu skoczyć, puścić tego luźno, jeśli nie jesteś pewien, że będzie działać. A ja tego obecnie nie jestem pewien. Gdzieś zatraciłem taką dobrą bazę i tutaj nie potrafię tego znaleźć – mówił rozczarowany swoją formą na austriackiej skoczni Kulm trzykrotny mistrz olimpijski.

W niedzielę było równie przeciętnie pod względem wyników Polaków. Jedynym zadowolonym mógł być Piotr Żyła. "Wiewiór" dwukrotnie meldował się w czołowej szóstce zawodów.

Thurnbichler o błędach, problemy kadry skoczkiń

– Mam wrażenie, że podchodziłem do skoków w zbyt techniczny sposób. Moje uwagi nie były po prostu najlepsze. Myślę, że przy takich prędkościach najazdowych i wielkości skoczni, powinniśmy bardziej postawić na naturalność i prostotę skoków – opisywał po drugim konkursie w Bad Mitterndorf Thurnbichler.

Po weekendzie na skoczni w Kulm strata Kubackiego do liderującego Halvora Egnera Graneruda wynosi 112 punktów. To spora strata, ale sezon trwa do kwietnia.

A teraz trzeba zabrać się za odrabianie i powrót na właściwą ścieżkę. Biało-Czerwoni pod ręką austriackiego selekcjonera prezentują się bowiem w tym sezonie bardzo dobrze. A jeden nieudany weekend nie powinien przekreślać wykonanej wcześniej wspólnej pracy.

Niestety, w piątek nie zobaczymy polskiego mikstu w konkursie w Willingen. Jak poinformował Polski Związek Narciarski, reprezentantki Polski nie pojechały do Niemiec ze względu na problemy zdrowotne. Za to trener Thurnbichler zabrał sześciu swoich zawodników. Oprócz żelaznej trójki, czyli Kubackiego, Żyły i Stocha, w akcji zobaczymy: Aleksandra Zniszczoła, Jakuba Wolnego i powracającego do składu Pawła Wąska.

PŚ w Willingen – program konkursów

Piątek, 3 lutego

13:15 - Oficjalny trening

16:00 - Konkurs mikstów

18:15 - Kwalifikacje

Sobota, 4 lutego

15:00 - Seria próbna

16:10 - Konkurs indywidualny

Niedziela, 5 lutego

14:30 - Kwalifikacje

16:00 - Konkurs indywidualny

Transmisje z rywalizacji na Mühlenkopfschanze przeprowadzi Eurosport i TVN.