Górniak jest bardzo uduchowiona, a jej syn Allan? Nastolatek zdradził, jaki ma stosunek do wiary

Edyta Górniak od pewnego czasu dzieli się swoimi spostrzeżeniami na temat duchowości, co wzbudza niemałe kontrowersje. Jak na to wszystko reaguje jej syn Allan Krupa? 18-latek w najnowszym wywiadzie opowiedział też o swoich przekonaniach w kwestii wiary.

Allan Krupa otworzył się na temat wiary. Fot. Mateusz Jagielski/EAST NEWS

Edyta Górniak od dłuższego czasu funkcjonuje w mediach nie tylko jako wokalistka, lecz również jako propagatorka ezoteryki i przeróżnych teorii

Syn gwiazdy Allan Krupa również staje się coraz bardziej popularny. Nagrywa nowe kawałki i udziela wywiadów. Ostatnio wystąpił w "Dzień dobry TVN"

Odpowiedział na pytania o swoje podejście do poglądów mamy. Powiedział też, jaka jest jego postawa wobec wiary i religii

Ostatnie wypowiedzi Edyty Górniak wzbudzają ogromne emocje i wybijają się ponad jej dokonania artystyczne. Celebrytka opowiadała już m.in. o swoim podejściu do pandemii, o kosmitach, którzy jej zdaniem się nami opiekują czy "uśmierconej" wodzie butelkowanej.

Założyła też kanał na YouTube "Akademia Przebudzenia", na którym dzieli się swoimi refleksjami na temat duchowości. – Mam nadzieję, że będzie nas coraz więcej i że w tej jedności i sile przypomnimy sobie wszyscy, że miłość jest niezwyciężona i nieśmiertelna, tak jak udowodnił to Jezus – mówiła Górniak na jednym z nagrań, dodając, że "pracuje dla Boga, a nie dla łajzy rogatej i jego korporacji".

Jednak najnowsza "rewelacja", którą mogliśmy usłyszeć z ust gwiazdy, dotyczyła jej "innego wcielenia". Wokalistka przyznała: "na Ziemi jestem od czterech tysięcy lat, mierząc czasem linearnym", ale "poprosiła o aktywację wyłącznie nabytych umiejętności i wiedzy, bez aktywacji pamięci zdarzeń".

Allan o poglądach swojej mamy Edyty Górniak. Jak on podchodzi do wiary?

Allan Krupa udzielił ostatnio wywiadu dla "Dzień dobry TVN". Powiedział tam m.in., jak reaguje na te kontrowersyjne spostrzeżenia swojej mamy?

– Ma (mama - przyp. red.) swoje poglądy jak miliardy ludzi na świecie. (...) Nie uważam, że jest to podstawa do jakiejkolwiek krytyki. Nie mówię, że się ze wszystkim zgadzam, dlatego że jesteśmy innymi ludźmi – wyznał młody raper.

18-latek został też zapytany, jakie są jego poglądy dotyczące wiary. W odpowiedzi zaznaczył, że wierzy, ale jeszcze nie wie dokładnie w co, nadal szuka. – Myślę, że jestem konserwatywny. Nie jestem chrześcijaninem, ale nie jestem też ateistą. Szukam tego w sobie – zwierzył się.

Podczas wywiadu wspomniał ponownie o swojej mamie. Zaznaczył, że bardzo ją szanuje i docenia jej osiągnięcia, choć nie zawsze mu one pomagają. – Poza tym, że jestem niesamowicie dumny z mamy, z tego, co osiągnęła i dalej osiąga, to jednak każde życie na świeczniku ma swoje minusy. Kiedy chciałem robić coś swojego, to było wcześniej postrzegane wyłącznie przez pryzmat mojej mamy. Było to dla mnie uciążliwe, bo nie umiałem z tego wyjść, natomiast jest teraz coraz lepiej – wyznał.

Dodajmy, że Allan Krupa podąża swoją muzyczną drogą. Syn Edyty Górniak rapuje, a teksty jego kawałków wzbudzają niemałe kontrowersje. 18-latek wypuścił ostatnio nową piosenkę pt. "WOW", w której rzuca wulgaryzmami, nawija o swoich fantazjach erotycznych i... mamie. "Młody boss, młody cham. Czasem dżentelmen, gdy ochotę mam; Ostatnio widzę, że jakaś pani mówi, że ja cham; Moja mama wychowała mnie na małe grzeczne cudo, ale co ja mam zrobić, kiedy pani córka prosi, abym mówił do niej s*ko" – słyszymy.

18-latek nawija też o "tajemniczej towarzyszce", która "w nosie ma szron, mimo że nie jest zimno" i dalej: "jestem lodowaty tak jak chłopaki, które siedzą na murku, chcą być skuci, ale nie w kajdankach, chyba że w łóżku".