Nie żyje George P. Wilbur. Znacie go z roli Michaela Myersa w serii "Halloween"

W wieku 81 lat zmarł George P. Wilbur – aktor i kaskader, który dwukrotnie wcielił się w Michaela Myersa ("Cień") w kultowej serii slasherów "Halloween".

W wieku 81 lat zmarł George P. Wilbur, który był aktorem i kaskaderem

Wilbur znany stał się przede wszystkim z wcielenia się w rolę Michaela Myersa w dwóch filmach z serii "Halloween"

Jako kaskader pracował przy takich tytułach jak "Szklana pułapka", "Pamięć absolutna" czy "Spider-Man"

Nie żyje George P. Wilbur

George P. Wilbur sławę zdobył jako kaskader Johna Wayne'a w westernie "El Dorado" (1966). Wilbur należał do hollywoodzkiej galerii kaskaderskich sław i współpracował przy tak znanych tytułach, jak "Szklana pułapka", "Pamięć absolutna", "Kasyno" czy "Spider-Man".

Wilbur spełniał się jednak nie tylko jako kaskader, ale również jako aktor. Wystąpił m.in. w takich filmach, jak "Ucieczka z Planety Małp", "Jak to się robi w Chicago", "Uciekinier" czy "Pogromcy duchów II", "Mission: Impossible". Grywał też epizody w serialach jak m.in. "The Six Million Dollar Man", "Magnum" i "Dynastia".

Aktor i kaskader najbardziej znany jest jednak z roli Michaela Myersa (zwanego również "Cieniem" lub "Kształtem" w dwóch filmach z serii "Halloween", czyli "Halloween 4: Powrót Michaela Myersa" oraz "Halloween 6: Przekleństwo Michaela Myersa". Przy "Halloween 5: Zemsta Michaela Myersa" pracował jako kaskader (w Myersa wcielał się wówczas Don Shanks).

Wilbur zagrał również w takich filmach grozy jak "Podpalacze", "Poltergeist", "Egzorcysta III" oraz "Milczenie owiec".

Seria "Halloween"

Serię "Halloween" zapoczątkował film Johna Carpentera z 1978 roku, w którym w Myersa wcielił się Nick Castle. Aktor powrócił do tej roli w nowej trylogii wyreżyserowanej przez Davida Gordona Greena, która jednak poza częścią pierwszą nie zebrała najlepszej recenzji.

"Symbolika i gesty, którymi posługuje się Green, są tanie i przesadzone, a ponadto wszystko gubi się w gąszczu zbyt wielu wątków. Parę scen można by uratować, gdyby uznać je za pastisz, ale film zrobiony jest z takim nadęciem i powagą, że raczej nie wchodzi to w grę" – możecie przeczytać w recenzji filmu "Halloween. Finał" opublikowanej na łamach naTemat.

W poszczególnych częściach serii w Myersa wcielali się następujący aktorzy: Dick Warlock w "Halloween 2", Don Shanks w "Halloween 5: Zemsta Michaela Myersa", Chris Durand w "Hallloween - 20 lat później" oraz Brad Loree w "Halloween: Powrót".