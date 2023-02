Tak Radzikowski z "Gogglebox" prezentuje się po metamorfozie. Zrzucił 32 kilogramy

Od samego początku miłośnicy formatu "Gogglebox. Przed telewizorem" mogą oglądać Krzysztofa Radzikowskiego, który uchodzi za jednego z bardziej lubianych bohaterów tego show. Gwiazdor TTV jest byłym strongmanem, wielokrotnym medalistą mistrzostw Polski, Europy i świata. Przez ostatnie miesiące solidnie pracował nad sylwetką. Udało mu się zrucić aż 32 kilogramy.

Pochodzący z Głowna Krzysztof Radzikowski ma 41 lat. Ukończył wychowanie fizyczne i zdrowotne na Uniwersytecie Łódzkim. Na początku sprawdzał się jako nauczyciel wychowania fizycznego. Od lat spędza wiele czasu na siłowni, gdzie budował i ćwiczył swoje muskuły.

Trenował pod okiem samego Mariusza Pudzianowskiego. Radzikowski jako strongman ma na koncie wiele medali rangi mistrzostw Polski, Europy i świata. Gwiazdor "Gogglebox. Przed telewizorem" na prywatnym profilu na Instagramie zgromadził prawie 450 tys. obserwatorów, którym pokazuje swoją codzienność. Ochoczo dokumentuje na zdjęciach czas spędzany z synem czy partnerką oraz swoje treningi.

W połowie stycznia zestawił dwa zdjęcia, na których widzimy jego metamorfozę. Kadr po lewej przedstawia jego sylwetkę w 2018 roku, a ten po prawej tę obecną. Radzikowski pochwalił się, że schudł 32 kilogramy, ale dalej pracuje nad formą.

"152kg vs 120kg. 2018r vs teraz (5 min temu). Inny trening, inne jedzenie, inne potrzeby, inny czas. Wtedy trzeba było dźwigać nie wyglądać, dziś jeszcze do tego, co chcę, sporo brakuje, więc cisnę dalej" – napisał pod postem, a fani, koledzy i koleżanki pogratulowali mu przemiany.

Big Boy z "Gogglebox" też bardzo schudł. Lekarze dawali mu do 3 lat życia

Do Polski format "Gogglebox" przywędrował w 2014 roku i szybko podbił serca widzów. Oglądalność rosła z sezonu na sezon. Program o ludziach oglądających inne programy telewizyjne brzmi dość absurdalnie, bo w sumie... co to za pomysł i kto to będzie oglądał?

Wbrew pozorom "Gogglebox. Przed telewizorem", opierający się właśnie na takiej koncepcji to absolutny hit TTV. Ludzie pokochali sam format i jego bohaterów, którzy mają już status celebrytów, m.in. Agnieszka Kotońska, Sylwia Bomba, Andrzej Gąsienica czy Big Boy, który także ma na koncie spektakularną przemianę.

Mateusz Borkowski był bliski śmierci, ale udało mu się zrzucić ponad 170 kg. Od tego czasu minęło 6 lat, a on trzyma się doskonale, choć nie ukrywa, że dalej walczy. W ubiegłym roku w rozmowie z naTemat dał 5 rad, jak skutecznie schudnąć. – Po pierwsze, nikogo nie słuchacie, tylko własnego sumienia i własnej głowy. Po drugie, ruszacie tyłek do góry. Nie mówię tylko o uprawianiu sportu. Zaczynacie spacerować, jeździć na rowerze, chodzić na basen – oznajmił. – Po trzecie, idziecie do psychologa, albo prosicie kogoś z rodziny, kto potrafi do was dotrzeć, o wsparcie. Głowa jest najważniejszym aspektem, jeżeli chodzi o odchudzanie – zaznaczył Borkowski.

– Po czwarte, odpowiednie suplementy i badania. Trzeba iść do lekarza i zrobić sobie badania od góry do dołu. Po piąte, uśmiech na twarzy i codzienny power do życia, bo trzeba sobie to w głowie samemu wmawiać. Potem stanie się to normą – skwitował.