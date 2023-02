Wszyscy mężowie Pameli Anderson. Tylko w jednym była "prawdziwie zakochana" [LISTA]

Pamela Anderson może pochwalić się pełnym bagażem doświadczeń, jeśli chodzi o małżeństwa. Gwiazda "Słonecznego Patrolu" miała czterech mężów. Poślubiła m.in. perkusistę słynnego glam metalowego zespołu, pokerzystę oraz znanego producenta filmowego, a jej najdłuższy (formalny) związek trwał trzy lata.

Pamela Anderson wzięła ślub m.in. z Tommym Lee i Kid Rockiem. Kto jeszcze był jej mężem? (LISTA) Fot. Photoshot / REPORTER

Pamela Anderson miała 4 mężów. Kim są jej ex-partnerzy? (LISTA)

Gwiazda "Słonecznego patrolu" przez wiele lat spotykała się ze znanym perkusistą Tommym Lee. W trakcie ich małżeństwa doszło do skandalu związanego z seks taśmą.

Z nowego dokumentu zatytułowanego "Pamela, A Love Story" dowiadujemy się wielu ciekawych szczegółów dotyczących jej nieudanych związków z mężczyznami.

4 mężów Pameli Anderson (LISTA)

Niedawno w ofercie platformy Netflix pojawił się film dokumentalny poświęcony życiu Pameli Anderson, którą tuż po Marilyn Monroe okrzyknięto najbardziej znaną blondynką na świecie. Karierę rozpoczęła pod koniec lat 80. od sesji zdjęciowych dla popularnego magazynu dla mężczyzn "Playboy". W 1989 roku pojawiła się nawet na jego okładce.

Później zaczęła grywać w amerykańskich sitcomach (m.in. w serialu "Pan Złota Rączka" z Timem Allenem), zaś w 1992 roku obsadzono ją w roli Casey Jean Parker w hicie "Słoneczny patrol", w którym występowała aż do 1997 roku.

Anderson niejednokrotnie powtarzała w wywiadach z dziennikarzami, że sama nie wie, kim tak właściwie chce być z zawodu. Jak sama podkreślała, ma przed sobą jeszcze kupę czasu, by do tego dojść.

Oczywiście do celebrytki błędnie przylgnęła łatka "głupiej blondynki", aczkolwiek z relacji jej przyjaciół (i z własnych obserwacji) można wywnioskować, że to niezwykle inteligentna kobieta. Wystarczy obejrzeć "Pamela, A Love Story" na Netfliksie.

"Dokument Netfliksa nie jest kolejnym taśmowo produkowanym filmem o celebrytach. Twórcy nie poszli na łatwiznę i postarali się, by nie skończyło się tylko na usadzeniu Pameli Anderson na krześle i włączeniu przycisku nagrywania. Dwie godziny upływają bardzo szybko, ale na trwałe zmieniają nasz obraz jej osoby" – napisała w recenzji dokumentu dziennikarka Maja Mikołajczyk z Działu Kultura.

Największą uwagę publiczności przykuwały jednak (i wciąż przykuwają) nie talent Pameli oraz jej osiągnięcia, a jej uroda, sylwetka i przede wszystkim związki. Kanadyjska gwiazda była aż cztery razy mężatką. W jej relacjach z mężczyznami nie brakowało skandali.

1. Tommy Lee

Pamela Anderson poznała perkusistę glam metalowego zespołu Mötley Crüe, Tommy'ego Lee, w Sylwestra 1994 roku. W swojej autobiografii muzyk opisał ich pierwsze spotkanie w pewnym klubie. "Nagle podeszła do mnie kelnerka i powiedziała: 'Tommy, oto kieliszek Goldschlagera. To dla ciebie od Pameli Anderson" – mogliśmy przeczytać.

Z książki możemy się również dowiedzieć, że po przedstawieniu się celebrytce "złapał ją za twarz i polizał" na wysokości skroni". "Ona się zaśmiała i nie tracąc ani chwili, odwróciła się do mnie i też mnie polizała po twarzy" – relacjonował artysta.

Po spotkaniu się Anderson i Lee utrzymywali ze sobą kontakt telefoniczny przez prawie 2 miesiące. Gdy muzyk dowiedział się, że jego nowa sympatia wylatuje na sesję zdjęciową do Cancun, od razu wykupił bilety lotnicze do Meksyku. – Pierwszą rzeczą, jaką mi tam powiedział, było: "mam zamiar się z tobą ożenić" – zdradziła Pamela w wywiadzie z Larrym Kingiem w 2002 roku.

Lee oświadczył się Anderson po zaledwie trzech dniach od rozpoczęcia ich romansu. Dobę później para wzięła skromny ślub na plaży w Cancun. Ceremonię zaślubin zorganizował im hotel, w którym byli zameldowani.

Świeżo upieczone małżeństwo udało się następnie – w ramach miesiąca miodowego – na tygodniowy rejs po jeziorze Mead. Tam postanowili nakręcić kamerą VHS, jak uprawiają seks. Z relacji Lee wynika, że para nie zamierzała nagrywać filmu pornograficznego, a po prostu uwiecznić swoje wakacje.

Zanim wybuchł skandal dotyczący wykradzionej sekstaśmy, Anderson ogłosiła, że razem z mężem spodziewa się dziecka. Odtwórczyni C.J. ze "Słonecznego patrolu" miała już wyraźnie zarysowany brzuszek, kiedy na jaw wyszło, że pikantna kaseta z jej udziałem ujrzała światło dzienne.

Okazało się, że w posiadanie prywatnego nagrania Anderson i Lee w nielegalny sposób wszedł elektryk i gwiazdor porno, Rand Gauthier. Mężczyzna okradł sejf artysty w ramach zemsty i rekompensaty. Jak pisał wcześniej w naTemat Bartosz Godziński, nie dostał 20 tysięcy dolarów zapłaty za przebudowę sypialni w willi, a także nie odzyskał swoich narzędzi. Do tego perkusista Motley Crue groził mu bronią. W 1996 roku para przegrała pozew wytoczony wydawcy Penthouse, Bobowi Guccionemu, któremu sprzedano taśmę. Co ciekawe, sędzia orzekł, że nagranie jest "godne upublicznienia".

Po urodzeniu syna, Brandona Thomasa, Anderson złożyła pozew o rozwód, jednak po dwóch tygodniach od wniesienia dokumentów pogodziła się z mężem.

W 1997 roku małżeństwo wytoczyło kolejny pozew, tym razem przeciwko Internet Entertainment Group. Anderson i Lee wygrali proces, lecz nigdy nie otrzymali odszkodowania.

W grudniu 1997 roku najgłośniejsza para Los Angeles powitała na świecie swojego drugiego syna, Dylana Jaggera. Dwa miesiące później Lee został aresztowany i oskarżony o znęcanie się nad żoną oraz dziećmi.

W 1998 roku blondwłosa ikona seksu powtórnie złożyła papiery rozwodowe. Tym razem udało jej się zakończyć swój formalny związek z Lee. W międzyczasie muzyk został skazany na pół roku więzienia pod zarzutem stosowania przemocy wobec partnerki.

Na tym jednak nie skończył się burzliwy romans Anderson i członka Motley Crew. Byli małżonkowie wystąpili razem m.in. na rozdaniu nagród World Music Awards w 1999 roku. Podczas ceremonii publiczność mogła zobaczyć, jak para się całuje. Pogłoski o ponownym związku celebrytów pojawiały się w mediach i prasie aż do 2009 roku.

W pamiętniku "Love, Pamela" Anderson napisała, że tylko w relacji z Tommym Lee czuła się "prawdziwie zakochana". Przed wybuchem seksskandalu marzyła tylko o tym, by się z nim zestarzeć i mieć gromadkę dzieci. "To zrujnowało mi życie"– stwierdziła.

2. Kid Rock

W 2001 roku Pamela zaczęła randkować z piosenkarzem Kid Rockiem tuż po zerwaniu zaręczyn ze szwedzkim modelem Marcusem Schenkenbergiem. Po roku autor kawałka "Picture" oświadczył się jej. Para rozstała się, lecz wróciła do siebie w lipcu 2006 roku i od razu ogłosiła swoje plany na ślub.

Anderson i Kid Rock najpierw zorganizowali nieoficjalną ceremonię ślubną na jachcie w Saint-Tropez, by w kolejnym miesiącu - czyli w sierpniu 2006 roku - powiedzieć sobie sakramentalne tak w gmachu urzędu w Beverly Hills. Wesele odprawili zaś w Tootsie Orchid Lounge w Nashville.

Po niecałych czterech miesiącach związku małżeństwo gwiazd rozpadło się. Jako powód rozstania Anderson i Kid Rock podali "niezgodność charakterów". W styczniowym wywiadzie w programie "The Howard Stern Show" Pamela opowiedziała, że zrozumiała, iż Kid Rock nie jest "tym jedynym" tuż po zawarciu z nim małżeństwa.

Z pamiętnika Anderson możemy dowiedzieć się, że Rock był wściekły na Pamelę za występ w mokumencie "Borat". "Nie powiedziałam Bobowi, że zagram w filmie, ponieważ chciałam mu zrobić niespodziankę. Zapomniałam, że film odnosi się do sekstaśmy. Bob wybiegł z pokazu filmu, nazywając mnie dz*wką. Był zawstydzony" – czytamy we fragmencie autobiografii opublikowanej na łamach "Rolling Stone".

3. Rick Salomon

Trzecim mężem Pameli Anderson został pokerzysta Rick Salomon, z którym przyjaźniła się przez 15 lat. Ślub odbył się w Mirage Hotel w Las Vegas w 2007 roku, a na liście gości - oprócz synów gwiazdy - znaleźli się także m.in. aktorzy Toby Maguire ("Spiderman") i Lukas Haas ("Świadek"), oraz magik Hans Klok.

Nowy związek Anderson trwał jeszcze krócej niż ten z Kid Rockiem. Małżeństwo rozstało się po dwóch miesiącach od hucznych zaślubin. Drugi raz para stanęła na ślubnym kobiercu w 2014 roku i tym razem wytrzymała ze sobą ponad rok.

"Publiczne rozwody są ciężkie i okrutne - przepraszamy nasze rodziny oraz przyjaciół za przykrość, jaką im wyrządziliśmy. Doszliśmy do wspólnego porozumienia i zdecydowaliśmy się ruszyć dalej" – brzmiał komunikat wieńczący małżeństwo Anderson i Salomona.

W marcu 2015 roku Pamela złożyła wniosek o nałożenie na Ricka zakazu zbliżania się do niej. Jak donosiło "People", Anderson obawiała się swojego ówczesnego męża, który miał wysyłać jej niepokojące wiadomości (w tym jedną, w której nazwał ją "seryjną morderczynią dzieci").

W dokumencie "Pamela, A Love Story" kultowa "ratowniczka" wspomniała o tym, że wpływ na rozstanie z Salomonem miała znaleziona przez nią w domu lufka do palenia cracku. – Wciąż temu zaprzecza i twierdzi, że należała do kogoś innego – wyjaśniła.

W rozmowie z New York Post pokerzysta przyznał się do tego, że był uzależniony od narkotyków. – Paliłem crack przez 25 j*banych lat, ale ta lufka na 1000 proc. nie była moja – stwierdził.

4. Dan Hayhurst

Małżeństwo modelki z Danem Hayhurstem trwało od 2020 do 2022 roku. Osobisty ochroniarz Anderson miał porzucić dla niej swoją żonę i trójkę dzieci.

Kilka lat temu celebrytka chwaliła się w mediach społecznościowych, że jest tam, gdzie powinna być, czyli "w ramionach człowieka, który naprawdę ją kocha". Pech chciał, że w styczniu 2022 roku Anderson znowu zdecydowała się rozwieść.

Papiery rozwodowe Pamela złożyła w swojej ojczyźnie – Kanadzie. To tam też przez ostatnie lata mieszkała z ówczesnym mężem. Na relację między małżonkami potężny wpływ miała ponoć pandemia COVID-19.

W sieci znajdziemy też świadectwa sugerujące, że Hayhurst "był niemiły, nie wspierał żony i był totalnym fiut*m". – Nie traktował jej tak, jak sobie tego życzyła. Walczyli ze sobą, choć on mówił, że chciałby, by ich małżeństwo przetrwało – relacjonował portal plotkarski Page Six.

Jon Peters wcale nie był mężem Pameli Anderson

Pamela Anderson poznała Jona Petersa jeszcze w latach 80. Do ich pierwszego spotkania doszło w willi Playboya. Informację o ich rzekomym ślubie przekazał "People" rzecznik prasowy gwiazdy "Słonecznego patrolu". "Są w sobie bardzo zakochani, a wczoraj ogłoszono ich mężem i żoną" - oznajmił w 2020 roku.

Peters wyznał "The Hollywood Reporter", że miał Anderson na oku od ponad 30 lat. - Pamela nie miała jeszcze okazji pokazać całego swojego potencjału jako artystka. Ma jeszcze czas, by wszystkich olśnić. (...) Przez 35 lat pragnąłem tylko Pameli. Doprowadza mnie do szału - w dobrym tego słowa znaczeniu. Inspiruje mnie. Traktuję ją tak, jak na to zasługuje - mówił.

Cóż... 12 dni po ukazaniu się wywiadu z Petersem Anderson oświadczyła, że się z nim rozstaje. Źródło "The Hollywood Reporter" podało, że para nigdy nie sformalizowała związku. "Bez urazy - nie było małżeństwa, nie było rozwodu. Tylko dziwaczny teatralny lunch" – zapewniała Pamela.

Czytaj także: https://natemat.pl/466121,pamela-anderson-jakiej-nie-znaliscie-recenzja-dokumentu-netfliksa