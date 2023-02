Miszczak o zwolnieniu Katarzyny Skrzyneckiej z "TTBZ". "Takie życie..."

Niedawne roszady w Polsacie odbiły się szerokim echem. Podziękowano m.in. Katarzynie Skrzyneckiej, którą widzowie bardzo lubili w roli jurorki "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Tymczasem do tej sprawy odniósł się nowy dyrektor programowy Edward Miszczak.

Edward Miszczak odniósł się do ostatniego głośnego zwolnienia Katarzyny Skrzyneckiej. Fot. Wojciech Olkuśnik/East News // Fot. Paweł Wodzyński/East News

Ostatnie miesiące w Telewizji Polsat upłynęły pod znakiem wielkich zmian. Najwięcej mówiło się jednak o "odświeżeniu" programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo"

Nagle z formatem musieli się pożegnać Michał Wiśniewski i Katarzyna Skrzynecka. Krążyły też spekulacje o tym, że za wspomnianymi zmianami stoi nowy dyrektor programowy stacji Edward Miszczak

Teraz sam zainteresowany skomentował całe zamieszanie wokół "TTBZ"

Nowy szef programowy Polsatu pojawił się na pokazie wiosennej ramówki, która odbyła się 2 lutego. Udzielił kilku wywiadów i zdradził kulisy zmiany w stacji, wcześniej zarządzanej przez Ninę Terentiew.

Edward Miszczak o zmianach w Polsacie i Katarzynie Skrzyneckiej

Dziennikarze nie omieszkali zapytać Edwarda Miszczaka o to, czy planuje zastosować jakieś metody z poprzedniego miejsca pracy, czyli TVN, gdzie spędził 25 lat.

– Żadnych. Polsat jest wewnętrzną grupą o swojej twarzy, która brzmi znajomo, o swoich wizjach i mieszanie ludziom w głowach, przenoszenie nazwisk, gwiazd, programów – to się nigdy nie sprawdza – wyjaśnił w rozmowie z reporterką "Jastrząb Post".

Dalsza część wywiadu dotyczyła zwolnienia Katarzyny Skrzyneckiej. Odsunięcie aktorki od produkcji "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" nie spodobała się fanom. Wielu z nich przyznało ze smutkiem, że ten program nie będzie już taki sam bez niej.

Na początku wypowiedzi Miszczak wspomniał z uśmiechem: "Ja pracuję dopiero od dwóch tygodni, naprawdę". Dodajmy, że oficjalnie objął nowe stanowisko 16 stycznia. W kuluarach mówiło się jednak, że to on może stać za usunięciem Skrzyneckiej.

Jego dalsza wypowiedź również na to wskazuje. – Mnie z pracy wyrzucano, dawano mi pracę. Takie życie. Takie życie też aktora, który dzisiaj ma propozycje, jutro tej propozycji nie ma. To normalne w naszej branży – przekonywał.

Jednocześnie dodał, że ponoć Skrzynecka nie żywi do niego urazy: – Z tego, co czytałem, ona nie ma do mnie pretensji, ani żadnych uwag. Wie, że była długo. Przyszli nowi. Tak już jest.

Wspomnijmy, że gwiazda wystąpiła ostatnio w programie internetowym Magdy Mołek i tak mówiła o utracie pracy w Polsacie: "Mnie nie było dane poznać powodów tej decyzji, ale takie decyzje bywają i zdarzają się w tego typu programach rozrywkowych. Jest to naturalne w tej formule, że częściej lub rzadziej obsada programu, czy prowadzący, czy jurorzy się zmieniają. Po to, żeby, jak twierdzi stacja, tak to motywuje, odświeżyć format".

Ostatnio głos w sprawie zabrała też Nina Terentiew. Podczas wywiadu z Vivą powiedziała: – Te zmiany są bardzo ciekawe (...) Nie mogę na przykład być niezadowolona, że pojawi się Paweł Domagała. (...) A Kasia była od pierwszego odcinka, moje serce jest pełne sympatii do niej. Nie mogę powiedzieć, że Edward zachował się jak wariat i niszczy program. Nie, bo to jego decyzje, do których ma prawo. Ale czy ja bym zmieniła Katarzynę Skrzynecką i Michała Wiśniewskiego? Pewnie nie, ale on może to zrobić, bo ten kawałek podłogi teraz jest jego.