Edward Miszczak po objęciu stanowiska dyrektora programowego telewizji Polsat zdecydował się na duże zmiany w niektórych formatach stacji. Z programem "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" pożegnała się m.in. Katarzyna Skrzynecka. Aktorka w najnowszym wywiadzie skomentowała zmiany, które dotknęły produkcję. Wyraziła także swoje zdanie na temat nowego prowadzącego, który zastąpi Piotra Gąsowskiego.

Katarzyna Skrzynecka skomentowała zmiany w show Polsatu Fot. Wojciech Olkusnik/East News

Katarzyna Skrzynecka zasiadała na fotelu jurorskim w programie "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" od 2. sezonu

Jak się okazało nie zobaczymy jej w nowej odsłonie popularnego show telewizji Polsat

Aktorka w najnowszym wywiadzie odniosła się do decyzji Edwarda Miszczaka i wyraziła swoje zdanie na temat nowego prowadzącego

Katarzyna Skrzynecka była związana z programem "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" od samego początku. Po zwycięstwie w pierwszej edycji aktorka zasiadła na fotelu jurora, oceniając innych uczestników formatu. Niestety, na początku stycznia media obiegła wiadomość, że w kolejnej odsłonie formatu artystki nie zobaczymy.

W najnowszym wywiadzie była już jurorka programu wyznała, że całkowicie pogodziła się z decyzją nowego dyrektora programowego, Edwarda Miszczaka. Skrzynecka zaakceptowała tę zmianę, bo jak sama mówi, nie narzeka na brak pracy.

– To jest rzecz naturalna, że w programach czasami zmienia się obsada, nikt z tego nie robi żadnych rozpaczy i problemów. My na szczęście mamy bardzo dużo pracy – w teatrze, innych programach telewizyjnych oraz na planie filmowym, przy nowej fabule i w serialu, więc ta praca się nie kończy – zdradziła.

Katarzyna Skrzynecka nie zamyka się na nowe propozycje i cały czas pozostaje aktywna zawodowo. Jeżeli pojawiłaby się propozycja udziału w innym programie rozrywkowym, to z pewnością ją przemyśli. Jednak jak sama przyznaje, będzie tęskniła za "Twoją Twarzą".

Jeżeli będzie za chwilkę jakiś nowy program telewizyjny, to będzie, zobaczymy, jak terminy pozwolą, ale na pewno za "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" będę tęsknić, bo to jest przygoda życia i wiem, że wszyscy, którzy jeszcze w tym programie wystąpią, będą mieli z tego tak dużo radości, jak my zawsze mieliśmy.

Skrzynecka o geście solidarności Piotra Gąsowskiego i jego następcy

W geście solidarności z Katarzyną Skrzynecką z programu zrezygnował Piotr Gąsowski. Aktorka przyznała, że przyjaźnią się z kolegą z branży zawodowo i prywatnie od wielu lat. Pomimo tego jego gest zaskoczył nawet ją.

Ja nigdy w życiu nie oczekiwałabym takich gestów solidarności zawodowych. Tu zadziałało Piotra cudowne serce i jego ogromne, spontaniczne emocje. Jest niezwykłym człowiekiem, który nie boi się w trudnych sytuacjach skakać na głęboką wodę i podejmować decyzje dyktowane przez serce.

Aktorka nawiązała również do nowego prowadzącego programu, który ma zastąpić jej przyjaciela obok Macieja Dowbora. Skrzynecka wierzy w to, że Maciej Rock będzie znakomitym prowadzącym, jednak jej zdaniem to nie będzie to samo.

– Uważam, że duet, jaki tworzyli Piotrek i Maciek [Gąsowski i Dowbor – red.], to było serce tego programu. Dzięki temu, że byli tak bardzo różni i umieli sobie z tego w fantastyczny sposób żartować (...) Natomiast z całym szacunkiem do Macieja [Rocka] i jego profesjonalizmu – Gąs jest jedyny w swoim rodzaju i taki duet, jaki tworzył z Maćkiem [Dowborem] jest nie do powtórzenia – podsumowała Katarzyna Skrzynecka.