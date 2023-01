K

Kiedy wydawało się, że w modzie mało co nas jeszcze zaskoczy, pojawiła się Doja Cat. I to cała na... czerwono. Popularna piosenkarka i raperka pojawiła się na tygodniu mody w Paryżu w odważnej stylizacji. Cała jej twarz i ramiona były pokryte małymi kryształkami Swarovskiego. Przyćmiła nawet Kylie Jenner ze sztuczną głową lwa.

Trwa Paris Fashion Week i wszyscy zdają się mówić tylko o jednym pokazie: domu mody Schiaparelli. W ramach inspirowanej "Boską Komedią" Dantego wiosenno-letniej kolekcji "Inferno Couture" dyrektor kreatywny Daniel Roseberry wpadł na dość dziwaczny pomysł.

Zaprojektował bowiem suknie haute couture ozdobione sztucznymi głowami dzikich zwierząt, m.in. lwów czy wilków. W takich kreacjach pojawiły się na wybiegu Irina Shayk, Shalom Harlow i Naomi Campbell, a Kylie Jenner zasiadała z lwią głową wśród publiczności.

"Lampart, lew i wilczyca – reprezentujące pożądanie, dumę i chciwość w kultowej alegorii Dantego – w ręcznie rzeźbionej piance, żywicy, wełnie i jedwabnym sztucznym futrze, ręcznie malowane, aby wyglądały jak najbardziej realistycznie" – opisuje Schiaparelli na Instagramie. Dom mody podkreślił również, że podczas tworzenia kolekcji nie ucierpiały żadne zwierzęta.

Mimo to suknie z głowami zwierząt wywołały ogromne kontrowersje, a na profilach Schiaparelli czy brytyjskiego "Vogue'a" dominowały negatywne opinie. Krytycy twierdzą, że kolekcja jest niesmaczna, bez gustu i promuje polowania na zwierzęta (a w tym przypadku: nielegalne polowanie na zagrożone gatunki), gdyż sztuczne maski przypominają trofea z Safari.

Doja Cat w kryształkach Swarovskiego na tygodniu mody w Paryżu

To nie jedyna kontrowersja z pokazu Schiaparelli w Paryżu. Uwagę zwróciła na siebie również Doja Cat. Popularna 27-letnia wokalistka pojawiła się w stolicy Francji cała na czerwono i... kryształowo.

Amerykanka, która była jednym z gości na widowni, założyła czerwoną suknię z gorsetem, czerwone rękawiczki, rajstopy i buty, a cała jej twarz, głowa i ramiona pokryte były czerwonymi kryształkami Swarovskiego. Jej total look w czerwieniu przywodził na myśl piekło z "Boskiej komedii" Dantego, którą inspirowała się kolekcja.

Jej kreacja była dziełem Daniela Roseberry'ego oraz słynnej wizażystki Pat McGrath. "Wyjątkowa cierpliwość Dojy, gdy w ciągu 4 godzin i 58 minut tworzono tę stylizację i ręcznie nakładano na nią ponad 30 000 kryształów Swarovskiego, była inspirująca. Produkt końcowy był magicznym, hipnotyzującym i błyszczącym arcydziełem" – napisała twórczyni marki Pat McGrath Labs na Instagramie.

O stylizacji Dojy Cat na tygodniu mody w Paryżu zrobiło się niesamowicie głośno, ale jej stylizacja – w przeciwieństwie do sukni z głowami zwierząt – wywołała spory entuzjazm. "To jest kreatywna modowa sztuka. Dobrze, że nie nosiła 'kociej głowy'", "Wygląda jak kosmiczna supergwiazda", "Jedna z najlepszych stylizacji w historii mody", "To jest arcydzieło" – pisali internauci, chociaż nie zabrakło oczywiście licznych memów i żartów.