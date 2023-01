N

Na przestrzeni paru dekad Spice Girls kilka razy rozpadały się i reaktywowały. Tym razem popularny brytyjski girlsband ma otrzymać szansę występu u samego monarchy. Artystki mogą zagrać koncert podczas koronacji Karola III.

Spice Girls wystąpią podczas koronacji Karola III? Fot. Columbia Pictures / Courtesy Everett Collection

Według doniesień brytyjskich mediów Spice Girls mają wystąpić podczas koronacji króla Karola III.

Słynny girlsband miałby zagrać koncert w pełnym składzie - razem z Victorią Beckham (Posh Spice).

Jak będzie wyglądać koronacja następcy Elżbiety II?

Spice Girls znów się reaktywują?

Spice Girls to jeden z najbardziej znanych girlsbandów na świecie. Członkinie zespołu zostały wybrane spośród 400 innych kobiet, które uczestniczyły w przesłuchaniu do grupy zorganizowanym przez tygodnik "The Stage" w 1994 roku.

W skład Spice Girls wchodziły pierwotnie Melanie Brown, Melanie Chisholm, Victoria Adams (dziś znana jako Beckham), Geri Halliwell i Michelle Stephenson. Później ostatnią z członkiń zastąpiono Emmą Bunton. Dziewczynom (kolejno) nadano przezwiska Scary Spice, Sporty Spice, Posh Spice, Ginger Spice i Baby Spice.

W 1996 roku światło dzienne ujrzał debiutancki singiel Spicetek zatytułowany "Wannabe". "So tell me what you want, what you really, really want / I wanna, I wanna, I wanna, I wanna / I really, really, really wanna zigazig ah" – mogliśmy usłyszeć w piosence. Później girlsband wydał takie kawałki jak "Stop", "Viva Forever" i "Spice Up Your Life".

Spice Girls rozpadły się pierwszy raz w 2000 roku. Po siedmiu latach znów wróciły do wspólnego grania. Do ich ostatniej reaktywacji (bez Victorii Beckham) doszło w 2018 roku.

Od niedawna chodzą słuchy, że Spicetki wystąpią podczas koronacji króla Karola III, której organizację zaplanowano między 6 a 8 maja bieżącego roku. Zgodnie z nieoficjalnymi doniesieniami "The Sun", Spice Girls miałyby dać koncert w pełnym składzie - z Posh Spice na czele. Ostatni raz Beckham zagrała z koleżankami w 2012 roku.

Szczegóły koronacji Karola III

Jak pisaliśmy wcześniej w naTemat, w połowie stycznia 2023 roku Pałac Buckingham wydał oficjalny komunikat dotyczący szczegółów koronacji Karola III. Uroczystości rozpoczną się w sobotę 6 maja 2023 r., a zakończą w poniedziałek 8 maja. Jak będzie wyglądać nabożeństwo w Opactwie Westminsterskim?

"Ich Królewskie Mości Król i Królowa Małżonka przybędą do Opactwa Westminsterskiego w procesji z pałacu Buckingham, znanej jako Królewska Procesja. Po nabożeństwie Ich Królewskie Mości powrócą do pałacu Buckingham w większej uroczystej procesji, znanej jako Procesja koronacyjna. Do ich Wysokości dołączą w tej procesji inni członkowie rodziny królewskiej" – czytamy w oświadczeniu.

Następca Elżbiety II zostanie wówczas namaszczony świętym olejem, otrzyma królewskie insygnia, w tym złote jabłko, pierścień koronacyjny i berło, a następnie zostanie ukoronowany koroną św. Edwarda i pobłogosławiony.

"Książę Harry został wypisany ze scenariusza koronacji. Nie będzie miał oficjalnej roli, jeśli będzie uczestniczył w ceremonii" – podano na łamach gazety "Sunday Times". Powodem takiej decyzji ma być głośna autobiografia syna księżnej Diany i Karola.