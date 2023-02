Tragiczny wypadek z udziałem policjanta. Wracając ze służby był pod wpływem alkoholu

31 stycznia w wypadku drogowym zginął policjant, który wracał ze służby. Teraz prokuratura przekazała, że badania i sekcja zwłok Kamila Z. wykazały dużą obecność alkoholu we krwi mężczyzny.

Policjant, który spowodował wypadek drogowy, był pod wpływem alkoholu. Fot. Policja Zawiercie / Piotr Jędzura / Reporter

W wyniku tragicznego wypadku zginął 28-letni policjant z Zawiercia Kamil Z.

Badania i sekcja zwłok wykazały, że kierowca miał około 2 prom. alkoholu we krwi

Prokuratura ustala, czy osoby z komendy wiedziały, że mężczyzna jest nietrzeźwy

Do zdarzenia doszło we wtorek 31 stycznia we wsi Ołudza (woj. śląskie). W okolicach godziny 7:00 rano policjant wracał ze służby, gdy nagle stracił panowanie nad pojazdem. Samochód uderzył w drzewo i dachował.

28-letni Kamil Z. z Wydziału Ruchu Drogowego w Komendzie Powiatowej Policji w Zawierciu zmarł w wyniku odniesionych obrażeń. Świadkowie wypadku oraz ratownicy medyczni próbowali uratować mężczyznę, jednak bezskutecznie.

Prokuratura: Sierżant Kamil Z. miał w organizmie około dwóch promili alkoholu

Jak przekazał w poniedziałek rzecznik Prokuratury Okręgowej w Częstochowie Tomasz Ozimek, w czwartek 2 lutego przeprowadzono sekcję zwłok i badania na obecność alkoholu we krwi u ofiary wypadku. – Na podstawie tych badań toksykologicznych stwierdzono, że kierujący miał w organizmie około dwóch promili alkoholu – poinformował, cytowany przez "Gazetę Wyborczą".

W związku z tym zlecono przeprowadzenie czynności w Biurze Spraw Wewnętrznych w sprawie przestępstwa dopuszczenia do ruchu pojazdu prowadzonego przez osobę znajdującą się pod wpływem alkoholu. Prokurator wyjaśnił, że chodzi o sprawdzenie, czy inni funkcjonariusze z komendy wiedzieli, że 28-latek wsiadł nietrzeźwy za kierownicę.

– W uzupełniającej opinii biegły będzie musiał się wypowiedzieć, kiedy ten alkohol był spożywany. Na razie takich ustaleń nie mamy, będą one dokonywane w toku dalszego śledztwa – dodał Tomasz Ozimek.

Jak poinformowała "Gazeta Wyborcza", 28-letni policjant miał wypić alkohol tuż po zakończeniu służby. Dziennikarze donoszą także, że w szatni znaleziono butelki po alkoholu.

28-letni funkcjonariusz osierocił dwoje dzieci

– Sierżant Kamil Z. miał 28 lat, u nas pracował od kilku miesięcy, wcześniej pełnił służbę w innej jednostce – przekazała w dniu wypadku w rozmowie dla Polsat News mł. asp. Marta Wnuk, oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu.

28-latek pracował w policji 5 lat. Do września 2022 roku pracował w katowickim oddziale prewencji, później trafił do Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu do Wydziału Ruchu Drogowego. 28-latek był także członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej. Mężczyzna osierocił dwoje dzieci.

Pogrzeb 28-letniego policjanta z Zawiercia odbył się w sobotę 4 lutego w kościele p.w. Św. Marii Magdaleny w Rokitnie.