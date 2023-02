Terlecki wstawia się za Czarnkiem ws. "Willi plus". "Obronimy naszego ministra"

Kierownictwo PiS zebrało się na Nowogrodzkiej. Ryszard Terlecki w rozmowie z dziennikarzami przekazał, że omawiane mają być sprawy bieżące i poinformował o stanie zdrowia prezesa Kaczyńskiego. Szef klubu PiS odwołał się także do sprawy "Willi plus" i zapowiedział obronę szefa MEiN Przemysława Czarnka.

Ryszard Terlecki zabrał głos ws. wotum nieufności wobec ministra Czarnka. Fot. Jacek Dominski / Reporter

Kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości zebrało się, by omówić palące tematy

Jeden z nich to afera "Willa Plus". Ryszard Terlecki zapowiedział jednak, że w razie konieczności obronią ministra Przemysława Czarnka

Szef klubu PiS przekazał także informacje o stanie zdrowia prezesa Kaczyńskiego

W poniedziałek 6 lutego kierownictwo partii rządzącej spotkało się w siedzibie przy ul. Nowogrodzkiej w Warszawie. To pierwsze prezydium partii w tym roku. Jak przekazał Ryszard Terlecki, członkowie Prawa i Sprawiedliwości zebrali się, by omówić "tematy bieżące".

Ryszard Terlecki: "Oczywiście obronimy naszego ministra"

Terlecki w rozmowie z dziennikarzami przekazał, że poruszona zostanie również kwestia zaczynającego się roku wyborczego. Jak stwierdził, "trzeba podjąć rozmaite decyzje i przygotowania".

Zapytany o sprawę tzw. Willi Plus odpowiedział, że myśli, iż również ona zostanie omówiona. Terlecki zapewnił także, że prezes Jarosław Kaczyński "oczywiście" zna tę sprawę. Na pytanie odnośnie do zapowiadanego wotum nieufności wobec Przemysława Czarnka odpowiedział, że "opozycja od tego jest, żeby zapowiadać wotum nieufności".

– To jest niepoważne, jak zwykle. Spokojnie do tego podchodzimy i oczywiście obronimy naszego ministra, jeśli by do tego doszło – odparł szef klubu PiS.

Stan zdrowia prezesa Kaczyńskiego. "Całkiem na chodzie"

Terlecki wspomniał też o objazdach związanych z przygotowaniami do kampanii wyborczej. Stwierdził, że jeździ prawie co weekend po Małopolsce, Podkarpaciu czy województwie łódzkim. – Teraz zaczną jeździć wszyscy posłowie, bo zadanie, które stawiamy przed partią, to jest żeby objechać wszystkie gminy – przekazał.

Na pytanie, jak się czuje prezes Jarosław Kaczyński, Terlecki odparł, że rekonwalescencja chwilę trwała, jednak prezes był obecny już w Sejmie dwa razy. – Dzisiaj mamy już prezesa całkiem na chodzie i w pracy – dodał.

"Willa plus". Przygotowano wniosek do Najwyższej Izby Kontroli i prokuratury

Jak już dzisiaj informowaliśmy, w sprawie tzw. Willi plus, na poniedziałkowej konferencji prasowej opozycja ujawniła nowe fakty. Posłanka PO Krystyna Szumilas stwierdziła, że w związku z konkursem zostały złamane procedury.

– Pan minister Czarnek nie ogłosił ostatecznego wyniku konkursu, bo to, co jest obecnie na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki, pokazuje, że w konkursie wygrały 42 organizacje pozarządowe. To nie jest prawda. Minister przyznał dotacje 45 organizacjom, a na stronie ministerstwa nie ma ostatecznej listy nagrodzonych podmiotów – przekazała posłanka.

Szumilas dodała także, że minister miał obowiązek opublikowania informacji, które z organizacji nie dostały dotacji, czego również nie można znaleźć na stronie ministerstwa. Z powodu niejasnych warunków konkursu, otrzymania dotacji przez podmioty do tego nieuprawione i nieprzestrzegania przez ministra "własnej procedury konkursowej", posłanka zapowiedziała podjęte kroki w tej sprawie. – Przygotowaliśmy wniosek do NIK i do prokuratury – poinformowała.