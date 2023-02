Te gwiazdy zaliczyły modowe wpadki. Oto najgorsze kreacje na Grammy 2023

To była pełna emocji noc w Los Angeles. Po raz 65. rozdano nagrody Grammy. Na imprezie pojawiły się największe gwiazdy. Nie obyło się jednak bez wpadek. Nie tylko tych muzycznych, ale i modowych. Oto najgorsze stylizacje z czerwonego dywanu.

Grammy 2023 była idealną okazją dla gwiazd, aby popisać się wyjątkową kreacją

Niektóre z nich były jednak bardzo zaskakujące aż... kuriozalne

Zrobiliśmy zestawienie najgorszych kreacji z ceremonii wręczenia "złotych gramofonów"

Za nami 65. gala Grammy. Nagrody nazywane często "muzycznymi Oscarami", to jedne z najważniejszych wyróżnień w przemyśle fonograficznym. W nocy z 5 na 6 lutego do Crypto.com Arena (Los Angeles) przybyła cała plejada gwiazd.

Kto został wyróżniony złotym gramofonem? Kategorii było aż 91., ale w tych najważniejszych pojawiły się dobrze znane wszystkim nazwiska. Autorem najlepszego albumu został Harry Styles. Nagroda w kategorii: najlepsze nagranie, powędrowała do Lizzo.

Bonnie Raitt ze swoim "Just Like That" dostała Grammy za piosenkę roku. Natomiast najlepszy teledysk miała Taylor Swift do "All Too Well: The Short Film". 32 taką nagrodę w historii swojej kariery zdobyła też Beyoncé, tym razem za najlepsze nagranie dance/electro. Mimo wielu pomyślnych chwil minionej nocy zdarzyły się też wpadki. Tę muzyczną zaliczył Styles. Brytyjczyk wykonał przed publicznością kawałek "As It Was", myląc słowa piosenki. Fani wytknęli mu to w mediach społecznościowych, żartując sobie, że gdyby byli jurorami "X Factora", pewnie wcisnęliby przycisk "X".

Grammy 2023: najgorsze stylizacje gwiazd

Gala Grammy 2023 to też święto mody, wówczas gwiazdy mogą pochwalić się swoimi kreacjami na czerwonym dywanie. Niektórzy stylizacje nie należały jednak do udanych.

Lizzo

Artystka na tę okazję wybrała jasnopomarańczowy operowy płaszczu Dolce & Gabbana ozdobiony kwiatami. Przykrywał on jej nawet głowę. Widać było jedynie twarz i dłonie. Kreacja Lizzo wygląda na olbrzymią... aż przytłaczającą.

Alisha Gaddis

Co za dużo, to... w tym przypadku niezbyt ładnie. Alisha Gaddis założyła różową suknię z mnóstwem kolorowych kwiatów. W dodatku miała też bufiaste rękawy z tiulu, które niestety jeszcze dodawały objętości sukni, na której i wiele się działo.

Cécile McLorin Salvant

Ta kreacja wokalistki jazzowej z pewnością wyróżniała się wśród innych. Cécile McLorin Salvant miała na sobie różową suknię w stylu oversize. Jej buty przypominały z kolei holenderskie drewniaki i były w odcieniu metalicznej zieleni.

Prawdziwą sensację wywołał jednak wysoki kapelusz, z którym nie mogła przejść niezauważona po czerwonym dywanie. Gwiazda wygląda tu jak przedstawicielka nowoczesnego folkloru lub postać z bajki dla dzieci.

Shania Twain

Różnie przerysowany i aż groteskowy strój na Grammy 2023 wybrała Shania Twain. Był to komplet składający się z marynarki i dzwonów. Wszystko w odcieniach bieli z czarnymi kleksami, na których nie zabrakło błysku.

Gdyby tego było mało, gwiazda na głowie miała ogromny kapelusz, pod którym zmieściłby się niejeden królik.