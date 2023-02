Grabowski skomentował felieton Skiby. Aktor dobitnie odpowiada na zarzuty

Andrzej Grabowski skomentował felieton Krzysztofa Skiby Fot. Artur Zawadzki/REPORTER

Krzysztof Skiba słynie z dość kontrowersyjnych tekstów. Wokalista nie przebiera w słowach i często w swoich felietonach pisze to, co tak naprawdę myśli. Tym razem opublikował tekst "Wielkie Ucieczki", w jakim wziął na tapet komercyjne imprezy, podczas których w rolę konferansjerów wcielają się gwiazdy ze świata show-biznesu.

Tytułowym "uciekinierem" między innymi został nazwany Andrzej Grabowski, który zdaniem lidera grupy Big Cyc woli wypić sam, niż spoufalać się z zaproszonymi gośćmi. "Grabowski pije czystą wódkę, ale zwykle sam ze sobą. Zwiewa z imprez, by samemu wypić w pokoju hotelowym i wówczas czuje się najlepiej" – czytamy na Instagramie muzyka.

Andrzej Grabowski bardzo dobitnie zareagował na słowa muzyka. W rozmowie z Wirtualną Polską przyznał, że najczęściej szybko wraca do domu i nie zostaje na bankietach.

Co on może wiedzieć o tym, co robię w swoim pokoju hotelowym? Nie mówiąc już o tym, że zwykle nie ma żadnego pokoju hotelowego, bo zaraz po imprezie jadę do domu. Opinie Skiby są wymyślone i do tego głupie.