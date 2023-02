Oszukują wszyscy, ale mało kto o tym mówi. Kroi się wielka afera w skokach narciarskich

T echnologiczny wyścig w skokach narciarskich towarzyszy nam od lat, ale mało kto mówi o tym wprost. Zespoły ulepszają buty, kombinezony i wiązania do nart, oskarżają się wzajemnie o oszustwa i kombinują, by wyprzedzić rywali. - Oszukują w zasadzie wszyscy, a kontrolerzy są bezsilni - powiedział dziennikarzom anonimowy skoczek. I wybuchła prawdziwa burza. Co na to FIS?





Krzysztof Gaweł

