Irena Santor uderza w PiS. "Marzę, że przyjdzie wiatr zmian i dożyję tego"

Irena Santor przez wiele lat zachwycała talentem kolejne pokolenia. Cała Polska nie raz śpiewała "Już nie ma dzikich plaż" czy "Powrócisz tu", dzięki czemu bez wątpienia można nazwać ją damą polskiej piosenki. Piosenkarka unikała afer czy skandali, o swoich koleżankach czy kolegach z branży wypowiadała się zawsze wyłącznie w superlatywach.

Artystka niedawno została laureatką nagrody tygodnika "Wprost" z okazji jubileuszu 40-lecia wydawania gazety. W tych okolicznościach Santor udzieliła obszernego wywiadu, w którym ostro skrytykowała to, co obecnie dzieje się w naszym kraju. Wokalistka zdradziła, że liczy na lepszy politycznie czas dla naszego społeczeństwa.

Artystka w trakcie rozmowy nawiązała również do słów Jarosława Kaczyńskiego. Chodziło o wypowiedź z Ełku, w trakcie której prezes Prawa i Sprawiedliwości przedstawił własną teorię spadku dzietności w Polsce. Przypomnijmy, że zdaniem Kaczyńskiego powodem niskiej dzietności w Polsce jest "dawanie w szyję" przez młode kobiety.

To, co się u nas wyrabia z kobietami, to już nie tyle zuchwalstwo, co zimne kretyństwo. Jeśli ktoś ośmiela się sugerować w swojej wypowiedzi, że za niż demograficzny winne są kobiety, bo "dają w szyję", to zwykła nikczemność. I w dodatku co to za język.