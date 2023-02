Nowe fakty ws. człowieka, który odgryzł kobiecie kawałek ucha. Usłyszał wiele zarzutów

Pod koniec stycznia doszło do szokującej napaści w Poznaniu. Mężczyzna z Ukrainy wtargnął do samochodu kobiety na przejściu dla pieszych i odgryzł jej kawałek ucha. Właśnie postawiono mu zarzuty. Jest ich aż dwanaście.

35-latek odgryzł kobiecie kawałek ucha. Usłyszał aż 12 zarzutów. Fot. Piotr Kamionka/REPORTER

Pod koniec stycznia 35-latek zaatakował kobietę i odgryzł jej kawałek ucha

Został aresztowany na trzy miesiące i usłyszał aż 12 różnych zarzutów

Przypomnijmy, że pod koniec stycznia 35-letni obywatel Ukrainy uszkodził kilka samochodów i napadł na kobietę w Poznaniu.

Poznań: Obywatel Ukrainy odgryzł kobiecie kawałek ucha

– Mężczyzna był bardzo pobudzony i agresywny. Kobieta jechała citroenem i zatrzymała się przed pasami, by go przepuścić, wtedy mężczyzna wtargnął do jej samochodu, zaczął grozić, odgryzł jej kawałek ucha i ukradł pojazd – relacjonowała wówczas Marta Mróz z poznańskiej policji, cytowana przez TVN24.

Jak dodała, po przejechaniu kilku ulic uderzył w znak drogowy, porzucił auto i zaczął uciekać pieszo. Wkrótce został zatrzymany. – Policjantka i policjant, którzy dojeżdżali do ulicy Łozowej, zauważyli tego mężczyznę na środku ulicy. Natychmiast go obezwładnili, założyli mu kajdanki i posadzili w radiowozie – dodawał Andrzej Borowiak z KWP w Poznaniu.

Aż dwanaście zarzutów dla 35-latka

Teraz wiadomo już, jakie zarzuty usłyszy Ukrainiec. Jak informuje "Głos Wielkopolski", w poniedziałek 35-latek wyszedł z obserwacji psychiatrycznej i trafił na komisariat policji, gdzie został przesłuchany.

Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji przekazał dziennikowi, że mężczyzna usłyszał łącznie 12 zarzutów, w tym m.in. rozboju, napaści, kradzieży samochodu, uszkodzenia ciała pokrzywdzonej i uszkodzenia samochodu. – Decyzją sądu mężczyzna został tymczasowo aresztowany. Najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie – przekazał policjant.