Dawid Podsiadło pokazał nowy teledysk. "mori" to nietypowy wideoklip

Nowy teledysk Dawida Podsiadło do piosenki "mori". Fot. YouTube/ Dawid Podsiadło

Wideoklip jest nietypowy, gdyż widać na nim prawie jedynie ujęcia Warszawy.

To trzeci teledysk, który pochodzi z ostatniego albumu Podsiadły, czyli "Lata Dwudzieste".

Dawid Podsiadło pokazał teledysk do piosenki "mori", która pochodzi z jego ostatniego albumu "Lata dwudzieste". Wideoklip jest nietypowy, gdyż składa się właściwie niemal jedynie z ujęć Warszawy.

Tekst piosenki jest następujący:

"Muszę iść

Już mnie tam wołają

Zimno dziś

A chciałem trochę dłużej

Potrzymać dłoń

Czuć jak płynie przyjemny prąd, prąd

A co jeżeli nie chcę?

Jeśli zrobię bunt

Weźcie się nie spieszcie

Proszę was o luz

Łamie mi się serce

Pali mi się grunt

Błagam, jeszcze nie chcę

Jeszcze kilka słów

A jeśli już

To wezmę tam ze sobą bukiet róż

Przy bramie będę czekał, patrząc w dół

Ty w wolnej chwili czasem na mnie spójrz

A jeśli już

To nie martw się, pamiętam każdy dzień

A miejsce będzie zawsze obok mnie

Czekać aż i Ty dołączysz tu

Nie wolno mi

Zwlekać chwili dłużej

Tu straszny ścisk

Mieliście przyjść później

Ja płynę i

Biorą mnie gdzieś daleko stąd, stąd

A co jeśli ja nie chcę

Jeśli zrobię bunt

Innych sobie bierzcie

Ja zostanę tu

Czuję Twoje serce

Nie chce się przestać tłuc

Błagam chwilę jeszcze

Jeszcze kilka słów

A jeśli już

To wezmę tam ze sobą bukiet róż

Przy bramie będę czekał, patrząc w dół

Ty w wolnej chwili czasem na mnie spójrz

A jeśli już

To nie martw się, pamiętam każdy dzień

A miejsce będzie zawsze obok mnie

Czekać aż i Ty dołączysz tu

Going back home, going back

Going back home, going back

Going back home, going back

Going back home, going back

Going back home, going back

Going back home, going back

Going back home, going back

Going back home, going back"

"mori" jest trzecim teledyskiem pochodzącym z ostatniego albumy Podsiadły. Polski artysta wcześniej pokazał wideoklipy do takich piosenek, jak "Lata Dwudzieste" oraz "To co masz Ty!".

Kontrowersyjny "Post"

Inna piosenka z tej samej płyty nie doczekała się jeszcze teledysku, ale za to wywołała kontrowersje. Chodzi o "Post", w którym obrywa się m.in. Kościołowi Katolickiemu. Przypomnijmy jej fragment:

"Rzucę kamieniem prosto w Twoją twarz

Nic o mnie nie wiesz a ja Ciebie znam

W niebieskim niebie nie otworzą bram

Bóg da zbawienie ale tylko nam"

W rozmowie z Onetem Dawid Podsiadło nie ukrywał, że reakcje fanów na utwór są różne, ale jego celem nie było obrażenie czyjejkolwiek wiary, mimo że sam jest ateistą.

"Ta piosenka to krytyka hipokryzji, którą pierwszy raz od dawna widać tak wyraźnie. Moje pokolenie dorastało w świadomości, że wszystko, co związane z Kościołem i wiarą, po latach wspierania opozycji w latach 80., jest synonimem dobra" – mówił wówczas Podsiadło.