O seksie dwóch par na wieży widokowej słyszał cały kraj, ale... to nie je ukarał sąd

redakcja naTemat.pl

W ieża widokowa w Świętnie pod Wolsztynem zyskała na popularności pod koniec lipca 2020 roku, kiedy to do sieci wyciekły nagrania dwóch par, które uprawiały w tym miejscu seks. Ale to nie kochankowie zostali ukarani pod koniec stycznia tego roku przez sąd, tylko informatyk z urzędu w Wolsztynie, który miał wypuścić nagrania do internetu.