W Turcji doszło już do trzech dużych trzęsień ziemi, a w Syrii do dwóch. Kraje z całego świata wysyłają tam pomoc, przy czym ratownicy mogą jechać tylko do Turcji, gdyż Syria nie wyraża zgody na wejście zagranicznych ratowników. We wtorek premier Mateusz Morawiecki poinformował, że do polskich strażaków dołączą nasi ratownicy górniczy, którzy mają duże doświadczenie w szukaniu ludzi po katastrofach w kopalniach.





Do Turcji jadą też polscy ratownicy górniczy. Strażacy pochwalili się już pierwszym sukcesem

Natalia Kamińska

