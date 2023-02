Zapytali Schreibera, o partię żony. Marianna nie chce komentować tego, co odpowiedział

"Z szacunku do Niego i do rodziny, nie będę tego komentowała" – napisała w mediach społecznościowych Marianna Schreiber. W taki sposób "oceniła" wypowiedź swojego męża w Radiu Zet, kiedy jeden z internautów zapytał go o partię żony.

Łukasz Schreiber został zapytany o szanse partii jego żony. Fot. Andrzej Iwanczuk/REPORTER; Piotr Molecki/East News

We wtorek gościem Bogdana Rymanowskiego w Radiu ZET był Łukasz Schreiber. Po zakończeniu radiowej części rozmowy wywiad kontynuowany był w sieci. Jednym z jego elementów były pytania internautów. Przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów został zapytany o swoją żonę, Mariannę.

– Jej aktywność w mediach społecznościowych w pełni wyczerpuje zainteresowanie tych, którzy takie mają. Nie ma chyba potrzeby, bym ja to uzupełniał – stwierdził oschle polityk.

Internauci nie dali jednak za wygraną, podobnie zresztą prowadzący rozmowę, który ponownie zadał pytanie o Mariannę Schreiber: czy "istnieje dla niej realna szansa bycia w parlamencie, rządzie kolejnej kadencji"?

– Idźmy poważnie z następnymi pytaniami – odparł Schreiber, który chciał uciąć konwersację. Rymanowski jednak chciał się dowiedzieć, jak polityk ocenia szanse partii jego żony?

– Proszę pozwolić mi w tej sprawie pomilczeć – powiedział poseł.

O wypowiedzi polityka internauci zapytali jego żonę. Marianna Schreiber nie chciała ich komentować.

"Proszę Was z całego serca o uszanowanie mojej decyzji w sprawie wypowiedzi mojego męża w Radiu Zet. Z szacunku do Niego i do rodziny, nie będę tego komentowała" – napisała.

Marianna i jej partia

Marianna Schreiber osiągnęła status celebrytki po występie w programie "Top Model" w TVN. Wydaje się, że kuje żelazo, póki gorące i stara się maksymalnie wykorzystać uwagę mediów. W maju ubiegłego roku zdecydowała o założeniu partii politycznej - "Mam dość". Jej debiut przewidziany jest w wyborach parlamentarnych w 2023 roku. Schreiber zapewnia, że to starannie przemyślana decyzja. Czytaj także: Tylko w naTemat: Marianna Schreiber szczerze o pogróżkach, które dostaje. Szokująca reakcja jej męża

"Chcę zrzeszyć wokół siebie ludzi nie tylko negujących polską rzeczywistość, ale takich, którym się chce, tak jak mi, chce zmieniać świat na lepsze, dzielić dobrem, empatią, szacunkiem wobec współobywateli" – zapewniała w kwietniu 2022 roku na Instagramie. Jeden z internautów zapytał, jak zareagował Łukasz Schreiber na inicjatywę żony, czyli powołanie partii "Mam dość". Jej odpowiedź daje do myślenia. "Jest od was wiele takich pytań... sytuacja jest jednak na tyle trudna, że chyba nie mam siły o tym rozmawiać. Przepraszam..." – odpowiedziała wtedy na InstaStories.

Później Schreiber w wywiadzie udzielonym Monice Jaruzelskiej wyznała, że mąż nigdy nie wspierał jej inicjatyw. – Nigdy nie straciłam nadziei na to, że kiedyś to od niego usłyszę, dostanę to wsparcie w moich decyzjach – powiedziała dodając, że mąż do jej startu w wyborach parlamentarnych podchodzi "negatywnie".