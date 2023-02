Daniel Obajtek przegrał w sądzie z TVN24. Szef Orlenu pozwał stację za wyemitowany materiał z udziałem posła Marka Sowy z Koalicji Obywatelskiej. Zarówno w I, jak i w II instancji powództwo oddalono w całości. Stwierdzono między innymi, że pozwano niewłaściwą osobę.

Obajtek pozwał TVN i... przegrał. Szefowi Orlenu nie pomogła nawet apelacja. Fot. Tomasz Jastrzębowski / Reporter / East News

Daniel Obajtek pozwał redaktora naczelnego serwisu TVN24 za podanie "nieprawdziwych informacji". Poszło o wywiad z posłem Markiem Sową (KO)

Sąd w I instancji nie przychylił się do linii prezesa Orlenu. Ten wniósł apelację, jednak w II instancji także oddalono sprawę w całości

"Żądanie powoda (...) jest niedopuszczalne także przez wzgląd na zakres praw autorskich do tego utworu" – czytamy w uzasadnieniu wyroku

Daniel Obajtek pozwał TVN i... przegrał. Jest decyzja ws. powództwa szefa Orlenu

O co chodzi Danielowi Obajtkowi? Jak tłumaczy TVN, poszło o wywiad z kwietnia 2022 roku, którego bohaterem był Marek Sowa. "Skąd ta kasa? Poseł Sowa na tropie majątku Obajtka" – brzmi tytuł materiału.

Według przedsiębiorcy poseł Koalicji Obywatelskiej skłamał, gdy stwierdził, że Centralne Biuro Antykorupcyjne złożyło zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa, wskazując, że inwestycje szefa Orlenu nie mają pokrycia w rzeczywistości.

Kolejna kwestia to zarzut posła Sowy, że Obajtek "co roku wydatkował więcej, niż zarabiał oraz że nie ma pokrycia na powstanie jego majątku z tego czasu".

Z relacji TVN24 wynika, że jeszcze we wrześniu ubiegłego roku Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił powództwo. Obajtek odwołał się od postanowienia, jednak i tak nie dopiął swego. Sąd Apelacyjny w Warszawie 7 lutego także oddalił powództwo, obciążając szefa Orlenu kosztami procesu w wysokości 737 zł.

"Żądanie powoda zmierza wprost do ingerencji w materiał prasowy opublikowany przez pozwanego, co jest niedopuszczalne także przez wzgląd na zakres praw autorskich do tego utworu" – brzmi fragment uzasadnienia orzeczenie, które przytacza TVN24.

Majątek Daniela Obajtka. "Wyjdzie, że nie wszystko jest w porządku"

Co więcej, wskazano, że Daniel Obajtek pozwał niewłaściwą osobę. Nie wiadomo jednak, czy szef Orlenu spróbuje ponownie skierować do sądu, tym razem pozywając Marka Sowę, a nie stację telewizyjną.

Majątek Daniela Obajtka jeszcze nieraz będzie przewijał się w debacie publicznej. W rozmowie z naTemat Adam Szłapka (.N) zapowiedział, że po wyborach opozycja dokładnie przeanalizuje wszelkie kontrowersje związane z byłym wójtem Pcimia.

– Po zmianie władzy, kiedy przyjdzie rzetelny audyt majątku Daniela Obajtka, wyjdzie, że nie wszystko jest w porządku. Myślę, że dlatego Obajtek robi wszystko, żeby nie dać się sprawdzić ABW – stwierdził Szłapka. – Sprawa Daniela Obajtka to już wielka opowieść szkatułkowa. W końcu myślimy, że wiemy wszystko, a okazuje się, że to dopiero początek. Podejrzewam, że poznamy jeszcze kolejne szokujące historie na temat prezesa Orlenu – dodał w innym wywiadzie dla naTemat b. szef MSWiA oraz poseł Koalicji Polskiej Marek Biernacki.