Przez pół roku nie uprawiała seksu. Tłumaczy, czemu było to najlepsze doświadczenie w jej życiu

Agnieszka Miastowska

Mariemilia Cedeno to 23-letnia Amerykanka, która w swoich mediach społecznościowych postanowiła podzielić się dość prywatnym wyznaniem dotyczącym jej życia seksualnego, a raczej jego całkowitego braku. Nie był to jednak efekt nieumiejętności znalezienia partnera, a celowa decyzja podjęta przez dziewczynę. Dziś chwali się efektami swojego 6-miesięcznego celibatu i zdradza, czemu to najlepszy czas w jej życiu.