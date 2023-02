"Love Never Lies": Wiemy, które relacje przetrwały. Jedna z par nie miała dobrych wieści

Jak potoczyły się dalsze losy uczestników programu "Love Never Lies"? Które relacje przetrwały? Na YouTube pojawił się właśnie dodatkowy materiał, który dał odpowiedź na te pytania. Okazuje się, że jedna z par nie miała dobrych wieści.

Jak potoczyły się dalsze losy uczestników "Love Never Lies"? Fot. YouTube / Netflix Polska

"Love Never Lies" – pierwsze polskie reality-show na platformie streamingowej Netflix zdobyło ogromną popularność

6 par, które wzięło udział w tym formacie znów spotkało się w jednym studiu

Prowadząca Maja Bohosiewicz dopytała ich o aktualny status związku. Uczestnicy zdradzili, co działo się u nich po programie

Na youtubowym kanale Netflix Polska 8 lutego został opublikowany specjalny materiał "Love Never Lies Polska: Reunion". Uczestnicy, którzy w programie poddawali się wykrywaczowi kłamstw i wystawili swój związek na próbę, teraz opowiedzieli, co z tego wynieśli i jak aktualnie kształtuje się ich relacja.

Lili i Andrzej

Na pierwszy strzał poszła zwycięska para. Lilia i Andrzej są w związku od kilku lat. Ona wybaczyła mu kiedyś zdradę. W programie mieli drobne kryzysy, ale odpowiadali zgodnie z prawdą, co wykazał wariograf.

W czasie kilkudniowej rozłąki w show Andrzej dobrze bawił się z jedną z singielek. Jego ukochana szybko zauważyła, że przesadził z ilością wypitego alkoholu. Miała wątpliwości, czy będzie jej wierny.

– Widząc siebie pod wpływem alkoholu, aż nie wierzyłem, że mogę się tak zachowywać. Zrozumiałem, dlaczego Lidia miała takie wątpliwości – wyznał.– Andrzej nie robił czegoś super strasznego w porównaniu do innych osób, ale dla nas nie jest to normalne, żebyśmy z prawie obcymi osobami się dotykali – dodała Lilia.

Maja Bohosiewicz zadała im więc kluczowe pytanie, czy nadal są razem? Odpowiedzieli, że ich relacja ma się bardzo dobrze. Więcej ze sobą rozmawiają i nawet więcej się przytulają.

– Wrócił ogień, żar! Wiadomo, było jeszcze parę spięć, ale zupełnie inaczej przeżywamy ostatnie miesiące i więcej rozmawiamy, chociaż ja mam trochę z tym problem, żeby się przestawić, to próbuję. (...) I więcej namacalnej miłości od Lilii w postaci przytulasów – opowiadał Andrzej.

Bernadetta i Dominik

U Bernadetty i Dominika nie było zaskoczenia. To, co wydarzyło się w programie, przekreśliło ich wspólną przyszłość. Oboje nie hamowali się z flirtami i czułościami do singli. Dziś nie są w związku.

Ujawnili, że tuż po programie mieli wrażenie, że chcą być ze sobą i chcą spróbować wszystko naprawić. Szybko jednak doszli do wniosku, że tego nie da się już uratować. Zaczęli wytykać sobie nawzajem błędy.

Kasia i Kornel

Kasia w "Love Never Lies" przeszła niemałą przemianę. Na początku przekonywała, że przyszła do programu, aby zawalczyć o miłość. Potem doszła do wniosku, że jest tu, aby się zmienić na lepsze.

– Wygrałam siebie, ale wygrałam też miłość – wyznała wzruszona Kasia po powrocie do uczestników i Mai Bohosiewicz. Po czym ogłosiła: Jesteśmy z Kornelem w szczęśliwym związku. I dodała, że chciałaby, żeby już tak zostało do końca życia

– Może będzie z tego coś więcej – zagaiła prowadząca. – No, mamy już dziecko – wypalił Kornel, co zaskoczyło wszystkich. Po chwili dodał, że chodzi o adoptowanego kota.

Wiki i Jasiek

Kiedy Maja Bohosiewicz zwróciła się do Wiki i Jaśka, uczestniczka już miała łzy w oczach. Wrócili wspomnieniami do tego, co działo się w programie. Tam Wiki mówiła, że boi się konfrontacji i kolejnych kłótni ze swoim chłopakiem.

Teraz przyznała, że jest jednak wdzięczna, że mogła zobaczyć to wszystko z boku, czyli przyjrzeć się swojemu zachowaniu i zachowaniu Jaśka. Z kolei on wyznał, że ciężko mu było oglądać samego siebie. Podczas nagrań wspomniał, że chcą pójść na terapię. Okazuje się, że zrobiła to tylko Wiki.

A jaki jest dziś ich status związku? – Nie możemy tu powiedzieć, że jesteśmy na dobrej drodze związkowej – odparł Jasiek i dodał, że chyba ich relacja się rozpada. – Nie chce powiedzieć, że wszystko jest skończone, ale liczę na swoje nadzieje... – powiedział.

– Tu nadzieja nic nie zrobi, tylko trzeba działać – odparła na to Wiki. Para na razie chce sobie dać jeszcze trochę czasu.

Bruno i Jędrzej

W programie Bruno i Jędrzej przeżywali trudne chwile. Przed spotkaniem po tygodniowej rozłące okazało się, że Bruno dopuścił się zdrady. Partner załamał się i powiedział, że to dla niego koniec związku.

W "Love Never Lies, Reunion" okazało się, że wrócili do siebie. Jędrzej wybaczył ukochanemu. Pomogła mu w tym rozmowa z Lili, która również ponownie związała się z Andrzejem po podobnych przeżyciach. Choć para ma za sobą ciężkie rozmowy, to ich związek podąża w dobrym kierunku.

Ida i Mateusz

Idy i Mateusza nie było w studiu. Połączyli się zdalnie. Wspomnieli, że jeszcze będąc w Grecji, obiecali sobie, że razem zamieszkają i tak też się stało. Z biegiem czasu stwierdzili, że ten program tak naprawdę chyba nie był dla nich, a niektóre problemy po prostu stworzyli sobie sami. Dziś są w szczęśliwym związku.