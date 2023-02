Gwiazdorski zestaw turnieju w Krakowie. Świetne wieści dla kibiców Biało-Czerwonych

Po raz ósmy w Krakowie odbędzie się siatkarski Memoriał im. Huberta Jerzego Wagnera. XX edycja turnieju będzie miała mistrzowską, jak przystało na okrągły jubileusz, obsadę. Kibice siatkówki w Tauron Arenie będą mogli podziwiać reprezentacje Francji, Italii, Słowenii oraz gospodarzy, Biało-Czerwonych.

Bartosz Kurek podczas tegorocznego Memoriału im. Huberta Jerzego Wagnera zapewne ponownie będzie jedną z gwiazd. Fot. Lukasz Laskowski/Xinhua News/East News

Memoriał im. Huberta Jerzego Wagnera istnieje od 2003 roku

Od siedmiu edycji jest regularnie rozgrywany w krakowskiej Tauron Arenie

Reprezentacja Polski triumfowała w turnieju aż dziesięciokrotnie

Sezon ligowy w siatkówce w pełni, ale kibice Biało-Czerwonych mogą już rezerwować terminy wakacyjne na Memoriał im. Huberta Jerzego Wagnera. Jak co roku, w towarzyskim turnieju zmierzą się czołowe siatkarskie reprezentacje panów.

Odsłona A.D. 2023 będzie szczególna, bo przypada XX edycja memoriału. Z tego względu do Krakowa zjedzie się sama śmietanka wśród reprezentacji.

Poza wicemistrzami świata, czyli reprezentacją Polski, w Tauron Arenie kibice zobaczą również: mistrzów olimpijskich Francuzów, mistrzów świata i Europy Włochów oraz bardzo solidną, drugą na ostatnim Euro (2021) Słowenię. Zapowiada się zatem m.in. na powtórkę z... finału mistrzostw świata, gdzie jesienią ubiegłego roku Polacy grali z Włochami.

– To ma być bardzo trudny test, a ci rywale są nam w stanie pokazać, w których elementach możemy się ewentualnie poprawić, co można jeszcze zrobić lepiej. Poza tym tak mocni przeciwnicy gwarantują wyjątkowe emocje w Krakowie, do którego już teraz zapraszam naszych kibiców – przyznał trener reprezentacji Polski Nikola Grbić.

"Wagner" ostatnim sprawdzianem przed ME 2023

Turniej ku pamięci legendarnego Huberta Wagnera, trenera, który zdobył z kadrą Polski tytuł MŚ (1974) oraz złoto olimpijskie (1976), siódmy raz z rzędu będzie rozgrywany w Krakowie. Łącznie w małopolskiej stolicy "Wagner" gościł już ośmiokrotnie w swojej historii.

– Nasze miasto okazuje się szczęśliwe dla Biało-Czerwonych, przypomnę tylko zdobywane mistrzostwa świata po Memoriałach Wagnera w 2014 i 2018 roku, po 2022 roku wicemistrzostwo świata. Mam nadzieję, że w 2023 roku również po naszym turnieju kadra wywalczy złoto, tym razem mistrzostw Europy. Oby więcej dyscyplin sportowych zdobywało tyle medali, co polska siatkówka – stwierdził Krzysztof Kowal, dyrektor Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie.

Bilety można już kupować, ceny zaczynają się nawet od 39 złotych za wejściówkę.

Dla reprezentacji Polski krakowski turniej (18-20 sierpnia) będzie ostatnim przetarciem przed mistrzostwami Europy. Polacy na ostatnim Euro, przed dwoma laty, zdobyli brązowe medale. Drużyna trenera Grbicia będzie zapewne chciała poprawić ten wynik. Łatwo jednak nie będzie, bo podobnie jak w przypadku krakowskiego memoriału, na Starym Kontynencie są zarówno aktualni mistrzowie olimpijscy, jak i mistrzowie świata.

Turniej ME 2023 zaplanowano na termin od 28 sierpnia do 16 września. Polacy zagrają w grupie C, która będzie umieszczona w macedońskim Skopje. Oprócz współgospodarzy – Macedonii Północnej – przeciwnikami naszej kadry będą Czechy, Dania, Czarnogóra oraz Holandii. Mecze półfinałowe i finałowe odbędą się w Palazzo dello Sport w Rzymie.