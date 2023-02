Ważna decyzja ws. polskich strażaków w Turcji. Dramatyczna walka z czasem po trzęsieniu ziemi

redakcja naTemat

P olscy ratownicy ze specjalnej grupy poszukiwawczo-ratowniczej HUSAR pozostaną w Turcji dłużej – ogłosił Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej gen. brygady Andrzej Bartkowiak. Mieli nieść pomoc po trzęsieniu ziemi przez tydzień, pozostaną w rejonie kataklizmu co najmniej do 16 lutego. To dlatego, że nadal są szanse na odnalezienie żywych osób – wyjaśnia komendant.