Biskup zmienia zasady bierzmowania. Wiadomo, jak będzie wyglądać jego przebieg

Polacy sukcesywnie odchodzą od Kościoła katolickiego. Coraz mniej dzieci też pojawia się na lekcjach religii. Jednak Kościół nie daje za wygraną i właśnie ogłoszono nowe zasady bierzmowania. Reguły zmienią się w diecezji kaliskiej.

Bierzmowanie. Zdjęcie ilustracyjne. Fot. Adam Wojnar/Polska Press/East News

Bierzmowanie to jeden z trzech najważniejszych dla katolików sakramentów

Z tego powodu diecezja kaliska wprowadza nowe zasady bierzmowania

Ufam, że dzięki temu procesowi przygotowania uda nam się tych młodych jeszcze bardziej złączyć z parafią – wyjaśnia biskup Damian Bryl

Jak podano na stronie kurii w Kaliszu, przygotowanie do sakramentu bierzmowania w diecezji kaliskiej będzie odbywało się zgodnie z nową instrukcją.

"Przygotowanie młodzieży ma trwać dwa lata, a jego celem jest przypomnienie podstawowych praw życia chrześcijańskiego, zintensyfikowanie życia religijnego i pomoc w odnalezieniu się w we wspólnocie Kościoła, w szczególności pomoc w odkrywaniu powołania życiowego" - czytamy.

W diecezji kaliskiej będą nowe zasady bierzmowania

To biskup kaliski Damian Bryl zdecydował, że tak się stanie. - Bardzo zależy nam na młodych ludziach, aby ich przyprowadzić do Pana Jezusa. Jednym z takich dobrych środków jest czas przygotowania do bierzmowania. Dzięki Bogu w naszej diecezji wielu młodych chce przystąpić do tego sakramentu - powiedział KAI duchowny.

I dodał: "Przez kilka miesięcy w gronie duszpasterzy i katechetów rozmawialiśmy o nowych zasadach. Powstała instrukcja i teraz chcemy, żeby we wszystkich parafiach naszej diecezji w ten sam sposób przygotowywać młodych do przyjęcia sakramentu bierzmowania".

I tak wśród form przygotowania do bierzmowania znalazły się: indywidualne rozmowy z kandydatem, spotkania formacyjne i dzieła apostolskie, uczestnictwo w szkolnej lekcji religii, udział w życiu religijnym parafii, osobista modlitwa i refleksja kandydata.

- Kładziemy także nacisk na spotkania z rodzicami, ponieważ oni są odpowiedzialni za religijne wychowanie własnych dzieci. Pan Bóg powierzył wychowanie dzieci i młodzież rodzicom, a nie Kościołowi, państwu i szkole. Parafia ma więc wspierać rodzicielskie wychowanie dzieci – tłumaczył KAI ks. dr Jarosław Powąska, dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Kaliszu, który był zaangażowany w tworzenie instrukcji.

Przygotowania zaczną się ósmej klasie szkoły podstawowej

Według nowej instrukcji przygotowanie do bierzmowania powinno rozpocząć się, gdy kandydat jest w klasie ósmej szkoły podstawowej. "Są też sytuacje, że ktoś chce być bierzmowany, kiedy ukończył już 18 rok życia, ponieważ w wieku młodzieńczym z różnych względów do niego nie przystąpił. Instrukcja przewiduje także sposób przygotowania tych kandydatów" - informuje diecezja.

Bierzmowany będzie mieć też świadka. Może nim być ochrzczony, za wyjątkiem ojca i matki kandydata, który ukończył 16 rok życia. Musi być bierzmowany oraz prowadzi chrześcijańskie życie.

Bierzmowanie to jeden z trzech sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego w Kościele katolickim. Zgodnie z tradycją chrześcijańską bierzmowanie uważane jest za drugi po chrzcie sakrament inicjacji w tej religii.