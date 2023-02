"Upokarzające". Rosjanie wściekli po propozycji Bortniczuka

Rosyjski minister sportu Oleg Matycin skomentował propozycję polskiego ministra sportu i turystyki Kamila Bortniczuka dotyczącą zakazu uczestnictwa zawodników z Rosji i Białorusi w Igrzyskach Olimpijskich 2024. W stronę polityka Partii Republikańskiej padły bardzo mocne słowa.

Odpowiedź Moskwy na propozycję Bortniczuka ws. IO. "Upokorzył siebie". Fot. Tomasz Jedrzejowski/REPORTER

Rosyjski minister sportu Oleg Matycin zaatakował Kamila Bortniczuka w związku z jego wypowiedzią o organizacji Igrzysk Olimpijskich w Paryżu.

Stwierdził m.in., że jego propozycje świadczą o kulturze polityka i że "upokorzył on samego siebie".

Rosyjski minister o Bortniczuku

Przypomnijmy, że mimo sprzeciwu sporej części społeczności międzynarodowej Międzynarodowy Komitet Olimpijski oświadczył, że będzie dążyć do tego, aby Rosjanie i Białorusini mogli wziąć udział w igrzyskach olimpijskich w 2024 roku jako "sportowcy neutralni". Ten scenariusz zakłada, że nie będą mogli oni prezentować flag oraz hymnów swoich państw.

Dodatkowo sportowcy, którzy będą chcieli wziąć udział w międzynarodowej rywalizacji, muszą przestrzegać Karty Olimpijskiej. Czyli np. nie działają na szkodę misji pokojowej MKOl czy aktywnie wspierają zakończenie wojny w Ukrainie. Polski minister sportu i rekreacji Kamil Bortniczuk uważa jednak, że "neutralność rosyjskich i białoruskich sportowców to fikcja". Polityk zaproponował, aby Rosjanie i Białorusini wystąpili w Paryżu jako zespół uchodźców, co ma być opcją dla tych, którzy otwarcie sprzeciwiają się reżimowi Putina. Jego propozycja bardzo nie spodobała się w Moskwie.

Jak dodał uznaje tę propozycję za "upokarzającą". – To wskazuje na poziom kultury. I jego pragnienie rozbicia jedności sportu, pogwałcenia wszelkich zasad i poniżenia sportowców. Ale robiąc to, upokorzył siebie, a nie tych, do których się zwracał – dodał.

Wcześniej w podobnym tonie, wypowiadała się Anfisa Riezcowa - trzykrotna mistrzyni olimpijska z Rosji. – Polacy powinni zostać ukarani za takie propozycje – twierdziła cytowana przez sports.ru

Kamil Bortniczuk w rosyjskich mediach

Jak informowaliśmy w naTemat.pl polityk Partii Republikańskiej szybko stał się antybohaterem we wschodnich portalach, traktujących o sporcie i nie tylko. Bortniczuk przekazał zresztą poprzez Twittera jeden z komentarzy skierowany w sprawie sprzeciwu Polski wobec stanowiska MKOl.

Dziennikarze portalu Sports.ru przyznają, że polski minister szykuje antyrosyjską i antybiałoruską koalicję, która ma utrudnić proces otwarcia możliwości do udziału sportowców na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu w 2024 roku.

"Polska i Wielka Brytania przodują w staraniach o zbudowanie koalicji przeciwko udziałowi Rosji i Białorusi w Igrzyskach 2024." – czytamy w tekście na jednej z rosyjskich stron sportowych. "To będzie zależało od tego, czy uda się stworzyć skuteczną koalicję państw, bez których igrzyska nie mogą się odbyć" – cytują słowa ministra Bortniczuka Rosjanie.