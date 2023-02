T rwa przeciąganie liny co do sytuacji, w jakiej znaleźli się sportowcy z Rosji i Białorusi. Ze względu na trwającą wojnę w Ukrainie, wywołaną przez wojska Władimira Putina, rosyjsko-białoruska koalicja jest wykluczona z międzynarodowej rywalizacji. MKOl próbuje to zmienić, a Thomas Bach wysłał list pouczający Ukrainę.





MKOl znów się kompromituje. Ruch olimpijski w opozycji do Ukrainy i Polski?

Maciej Piasecki

