Do Polski sunie antycyklon Feuka. Jest też pierwsza prognoza IMGW na wiosnę 2023

Jak informuje IMGW, do Polski zmierza antycyklon Feuka. Od niedzieli nastąpi zdecydowana zmiana w pogodzie. W dużej części kraju ma nastąpić spore ocieplenie. Ale nie wszędzie. Instytut przygotował też wstępną eksperymentalną prognozę pogody na wiosnę 2023.

Do Polski nadciąga antycyklon. Znana jest pierwsza eksperymentalna prognoza pogody na wiosnę 2023. Fot. Jacek Boron / Reporter i Screen / Pivotal Weather

W najbliższym czasie Polskę czeka gwałtowne ocieplenie. Temperatura może wynosić maksymalnie na początku tygodnia nawet 12 stopni Celsjusza

IMGW opublikował też wstępną, eksperymentalna prognozę pogody na wiosnę 2023

Jednak ocieplenie nie będzie oznaczać, że w Polsce nie będzie chmur i deszczu. Opady mają pojawić się w poniedziałek 13 lutego głównie na wschodzie, południu i północnym wschodzie kraju.

Temperatura będzie już znacznie wyższa niż ostatnio. W poniedziałek ma być 4-10 stopni Celsjusza. Maksymalna temperatura powinna być nawet wyższa – około 12 stopni Celsjusza. W nocy lokalnie mogą jednak pojawić się przymrozki. Jak przewiduje Tomasz Wasilewski z TVN Meteo, na wschodzie na początku tygodnia ma być jednak nieco chłodniej. Typowo wiosenna aura będzie na zachodzie Polski.

– Stąd będzie wynikać też spora różnica temperatury pomiędzy zachodem a wschodem naszego kraju. Zachód może być wiosenny w przyszłym tygodniu z temperaturą do 12 stopni, natomiast na wschodzie będzie trochę chłodniej – przekazał synoptyk TVN Meteo.

Prognoza pogody na wiosnę 2023

IMGW przygotował wstępną, eksperymentalna prognozę pogody na wiosnę 2023. W marcu ma być pod względem temperatury tak, jak w czasie normy wieloletniej. Podobnie ma być z sumą opadów. Będzie zbliżona do tej z lat 1999-2020. Kwiecień 2023 zapowiada się nieco inaczej. Temperatura będzie co prawda podobna, jak w zakresie normy wieloletniej z lat 1999-2020. Opady mają być jednak większe, niż wskazuje norma.

Przewidywania na maj 2023 są podobne jak na marzec. Zarówno średnia temperatura, jak i suma opadów będzie zbliżona do normy wieloletniej dla tego miesiąca z lat 1999-2020. Za to w czerwcu 2023 temperatura będzie wyższa, niż na to wskazuje norma wieloletnia. Opady będą zaś zbliżone do średnich wielkości.

Prognoza pogody: wzrost nawet o 30 stopni Celsjusza

Obecnie w całej Polsce następuje gwałtowne ocieplenie. "Temperatury w wielu regionach Polski osiągały będą plus dziesięć stopni, więc w ciągu kilkudziesięciu godzin temperatury w kraju wzrosną o 30 stopni Celsjusza" – informowaliśmy w piątek w naTemat, powołując się na informacje serwisu fanipogody.pl.