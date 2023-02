Celine Dion walczy z nieuleczalną chorobą. Jej siostra przekazała nowe wieści

Siostra Celine Dion udzieliła wywiadu na łamach "Journal de Montréal". Zdradziła, jak miewa się wokalistka, która walczy z rzadką chorobą. Przekazała, że artystka zmuszona po raz kolejny odwołać swoje światowe tournée z powodów zdrowotnych, będzie się leczyć u kilku specjalistów w USA.

Nowe informacje o stanie zdrowia Celine Dion. Jak sobie radzi z diagnozą? Fot. Rainmaker Photo/MediaPunch/Associated Press/East News

Pod koniec 2022 roku Celine Dion przyznała w social mediach, że cierpi po zdiagnozowaniu zespołu sztywnej osoby

Podzieliła się wideo i wyjaśniła, że doświadcza skurczów mięśni, które uniemożliwiają jej robienie tego, co kiedyś, m.in. występowanie

Tymczasem siostra artystki przekazała, jak Dion radzi sobie z diagnozą. Wierzy w poprawę stanu zdrowia?

Nowe informacje o stanie zdrowia Celine Dion. Jak sobie radzi z diagnozą?

Kiedy wreszcie miała dokonać swojego wielkiego powrotu na scenę w ramach międzynarodowej trasy koncertowej, która była już kilkakrotnie przekładana, Celine Dion po raz kolejny została zmuszona do odwołania wielu koncertów ze względu na swój stan zdrowia.

"Przepraszam, że tak długo się z wami nie kontaktowałam. Bardzo za wami wszystkimi tęsknię. Nie mogę się doczekać, kiedy stanę na scenie i osobiście z wami porozmawiam. Jak wiecie, zawsze byłam otwartą księgą, ale nie byłam wcześniej gotowa, by cokolwiek powiedzieć. Ale teraz już jestem" – przekazała na Instagramie w grudniu 2022 roku.

"Nie byłam gotowa, by mówić o tym, przez co musiałam przejść. Zdiagnozowano u mnie bardzo rzadkie zaburzenie neurologiczne zwane zespołem sztywnej osoby (inaczej: zespół sztywności uogólnionej i zespół Moerscha-Woltmanna – red.). Nie wiemy jeszcze wszystkiego na ten temat" – podkreśliła kanadyjska gwiazda ze łzami w oczach.

"Rzadka choroba, ale teraz wiemy, że to jest przyczyną skurczów mięśni, na które cierpię. Niestety, skurcze te wpływają na moje codzienne życie na wielu płaszczyznach. Czasami mam trudności z chodzeniem i nie zawsze mogę używać moich strun głosowych, by śpiewać tak, jak bym chciała" – wyjaśniła fanom.

Dion zapewniła, że ma obok siebie wspaniały zespół lekarzy, którzy "pomaga jej wyzdrowieć" oraz bliskich i swoje dzieci, które "wspierają ją i dają jej nadzieję". – Codziennie ciężko pracuję z moim terapeutą medycyny sportowej, aby odzyskać siły i móc ponownie występować. Ale muszę przyznać, że to była walka. Śpiewanie to wszystko, co znam, co robiłam przez całe życie i co kocham najbardziej – zaznaczyła. Od czasu komunikatu gwiazdy wiadomości o jej rekonwalescencji pojawiają się w prasie niezwykle rzadko. Jednak jej siostra, Claudette Dion przerwała milczenie 31 stycznia 2023 roku, udzielając wywiadu dziennikowi "Montreal Journal".

"Nie chciałam robić show 'bawić się' w sieci" – zaznaczyła na wstępie, chcąc wyjaśnić, dlaczego wcześniej nie wypowiedziała się na temat zdrowia siostry.

"Miałam wiele telefonów, ale wyłączyłam go, bo miałam problem z mówieniem o tym" – dodała, precyzując potem, że aktualnie Celine Dion jest w Denver, mieście położonym w stanie Kolorado w USA.

Claudette Dion wyjaśniła, że jej siostra jest "otoczona przez specjalistów", których celem jest jak najskuteczniejsze leczenie. "Od 12 roku życia ona pracuje. Tak naprawdę nie zaznała bycia nastolatką. Zawsze pracowała. Zawsze dawała siebie. To jest wybór. Nie litowała się. Ale jednocześnie dawać z siebie tak wiele, by móc cieszyć się resztą życia ze swoimi dorastającymi dziećmi" – oznajmiła kobieta.

"Jestem przekonana, że życie odda jej to, co dała, ponieważ jest niezwykle inteligentną kobietą, bardzo hojną i utalentowaną, a także zakochaną w życiu" – podkreśliła siostra 54-letniej gwiazdy.

"Zamiast płakać nad jej losem, staram się wysyłać jej pozytywne wibracje i upewniać ją, że pewnego dnia wróci na scenę – podsumowała.