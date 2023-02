Megan Fox usunęła Instagram. Tuż przed tym zacytowała piosenkę o zdradzie

Megan Fox i Machine Gun Kelly byli dotychczas jedną z celebryckich par, o których najwięcej się mówiło. Wszystko wskazuje na to, że ich związek może przechodzić kryzys. Z mediów społecznościowych aktorki najpierw poznikały wszystkie zdjęcia z narzeczonym, ale na tym nie koniec. W niedzielę gwiazda usunęła konto na Instagramie. Fani myślą, że muzyk mógł zdradzić partnerkę. Takie wnioski wyciągnęli z zagadkowego wpisu Fox.

Megan Fox usunęła z Instagrama. Zerwała z MGK? Fot. Gilbert Flores / Broad Image / East News

Megan Fox i Machine Gun Kelly nie są już razem?

Zanim aktorka usunęła swój profil na Instagramie, zamieściła na nim zdjęcie z cytatem piosenki Beyonce o romansie jej męża.

Fani sądzą, że MGK mógł zdradzić narzeczoną.

Megan Fox i MGK zerwali? Aktorka zamieściła tajemniczy wpis.

Megan Fox i Colson Baker (znany pod pseudonimem artystycznym jako Machine Gun Kelly) poznali się w marcu 2020 roku na planie niezależnego thrillera zatytułowanego "Po śladach mordercy". Już w trakcie produkcji filmu zagraniczne media rozpisywały się na temat ich romansu. Plotki podsycił później występ aktorki w teledysku do piosenki "Bloody Valentine" muzyka.

Po rozstaniu z Brianem Austinem Greenem hollywoodzka gwiazda potwierdziła związek z Bakerem. W lipcu tego samego roku para udzieliła wspólnego wywiadu w podcaście "Give Them Lala... With Randall". – Od razu wiedziałam, że jest tym, kogo nazywam bliźniaczym płomieniem – mówiła Fox.

W rozmowie z gazetą "Nylon" aktorka powiedziała, że bycie z MGK jest jak "zakochanie się w tsunami lub pożarze lasu". – Intensywność łączenia się z nim jest po prostu przytłaczająca, a zagrożenie, jakie stwarza, jest tak potężne, ale zarazem tak piękne – oznajmiła.

Warto nadmienić też, że swego czasu Fox podarowała narzeczonemu naszyjnik, w którym znajdowała się kropla jej krwi. Doniesienia o tym jakże niecodziennym pomyśle zostały skrytykowane przez fanów gwiazdorskiej pary.

W sobotę Megan Fox udostępniła na Instagramie dość zagadkowy wpis, w którym zacytowała fragment piosenki Beyoncé z 2016 roku "Pray You Catch Me", który dotyczył romansu jej męża, Jaya Z. "Możesz posmakować nieuczciwości / to jest na twoim oddechu" – napisała. Ponadto Fox wstawiła na IstaStories zdjęcie ukazujące palenie listów.

Z jej instagramowego profilu najpierw poznikały wszystkie zdjęcia z narzeczonym. Co więcej, aktorka "odobserwowała" MGK. W niedzielę zaś całkowicie usunęła swój Instagram.

Fani uważają, że tajemniczy wpis Fox i skasowanie przez nią profilu na Instagramie mogą sugerować, iż Machine Gun Kelly ją zdradził.

MGK zagra na Openerze 2023

W piątek 13 stycznia Open'er Festival ogłosił kolejne gwiazdy, które zasilą tegoroczny line-up letniej imprezy w na lotnisku Gdynia-Kosakowo. Jako pierwszego organizatorzy koncertów ogłosili Machine Gun Kelly'ego, autora takich hitów jak "Emo Girl", "Home", "Bad Things" czy "I Think I'm OKAY" oraz aktora z filmów "The Dirt" i "Nie otwieraj oczu".

"Artysta zacierający granice rocka, rapu, pop-punku i hip-hopu, który umieścił dwa ostatnie albumy na szczycie sprzedaży w USA. Do zobaczenia w Gdyni - 29 czerwca, Orange Main Stage" – czytamy w poście Open'er Festival w mediach społecznościowych.

Co ciekawe, to będzie ósmy koncert Machine Gun Kelly'ego w Polsce. Ostatni raz wystąpił u nas w warszawskiej Progresji we wrześniu 2019 roku.

