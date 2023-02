Beyoncé królową muzyki: ma najwięcej nagród Grammy w historii. Liczba statuetek robi wrażenie

Beyoncé zdobyła cztery nagrody Grammy zwane "muzycznymi Oscarami". Dołączą one do jej pokaźnej kolekcji, gdyż ostatnie zwycięstwa uczyniły z gwiazdy rekordzistkę. Zdobyła ona najwięcej Grammy w historii i pokonała na tym polu wszystkich artystów. Ta liczba jest naprawdę imponująca.

Beyoncé zdobyła najwięcej Grammy w historii Fot. Rob Latour/Shutterstock/Rex Features/East News

Beyoncé wygrała cztery Grammy 2023 za swój album "Renaissance" i single "Break My Soul" oraz "Cuff It"

5 lutego gwiazda oficjalnie pobiła rekord: ma najwięcej Grammy w historii

Beyoncé łącznie zdobyła 32 nagrody Grammy

27 czerwca Beyoncé wystąpi na PGE Narodowym w Warszawie

Na 65. ceremonii rozdania nagród Grammy 2023, która odbyła się w nocy z 5 na 6 lutego w Los Angeles, Beyoncé miała najwięcej szans na nagrody – aż dziewięć. Diwa, która w tym roku przyjedzie do Warszawy, zdobyła cztery statuetki w kategoriach: najlepszy album dance lub elektroniczny za "Renaissance", najlepsze nagranie roku dance lub elektroniczne za "Break My Soul", najlepszy tradycyjny występ R&B ("Plastic Off the Sofa") i najlepsza piosenka R&B ("Cuff It").

Ile nagród Grammy ma Beyoncé? To rekord

Gdy 41-latka odebrała złoty gramofon za najlepszy album dance lub elektroniczny (dwie wręczono poza transmisją, a trzeciej nie przyjęła osobiście, gdyż... stała w korku i godzinę spóźniła się na galę), oficjalnie pobiła rekord: w swojej karierze zdobyła aż 32 nagrody Grammy (i 88 nominacji). To więcej niż jakikolwiek inny artysta.

– Staram się nie być zbyt emocjonalna i po prostu przyjąć tę noc. Dziękuję Bogu, że mnie chroni. Dziękuję mojemu wujkowi Johhny'emu, którego tutaj nie ma, ale jest z nami duchem. Dziękuję społeczności queer za waszą miłość i wynalezienie tego gatunku – mówiła wzruszona Beyoncé, która podziękowała również swoim rodzicom, mężowi Jayowi-Z i trójce swoich dzieci.

Warto podkreślić, że swoje 32 Grammy gwiazda zdobyła zarówno jako artystka solowa, jak i członkini Destiny's Child. Już przed tegoroczną ceremonią, z 28 statuetkami, Beyoncé była najczęściej nagradzanym muzykiem płci żeńskiej. Z kolei Jay-Z ma w karierze 28 Grammy.

Rekord Beyoncé w Grammy nie pocieszył jednak jej fanów, którzy są zdania, że artystka już dawno powinna otrzymać nagrodę za album lub nagranie roku. W tym roku powędrowały one do, odpowiednio, Harry'ego Stylesa i Lizzo. Z kolei statuetka za piosenkę roku, którą wygrała tylko raz z Destiny's Child, powędrowała do Bonnie Raitt.

Przed 5 lutego najwięcej Grammy zdobył Georg Solti, węgiersko-brytyjski dyrygent i legenda muzyki klasycznej. Pobił rekord w 1997 roku, gdy odebrał swoją ostatnią statuetkę – za najlepsze nagranie operowe. W tym samym roku zmarł, miał 84 lata. Diwa pokonała Soltiego 26 lat później.

Królowa przyjedzie do Polski. Koncert Beyoncé w Warszawie

1 lutego Beyoncé ogłosiła nową trasę koncertową promującą swój ubiegłoroczny, siódmy już album "Renaissance". Wszystkie daty występów pojawiły się na jej stronie koncertowej. Diwa odwiedzi także Polskę: koncert Beyoncé na PGE Narodowym w Warszawie odbędzie się 27 czerwca 2023 roku.

Organizatorem koncertu Beyoncé w Warszawie jest Live Nation, a bilety trafią do sprzedaży ogólnej od wtorku, 7 lutego od godz. 10 na Tickemaster i Live Nation. Będzie to pierwszy koncert Queen Bey w Polsce od pięciu lat i trzeci w ogóle. Wcześniej gwiazda przyleciała nad Wisłę w ramach tras The Mrs. Carter Show World Tour i On the Run II Tour.

Europejska część trasy "Renaissance World Tour" rozpocznie się 10 maja w Sztokholmie, a warszawski występ będzie ostatnim na Starym Kontynencie. Łącznie Beyoncé odwiedzi aż 15 miast w Europie (a tym Londyn dwa razy). Od 8 lipca gwiazda będzie koncertować w Kanadzie i USA.