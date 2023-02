Blanka Lipińska broni Mamy Ginekolog. "Niech pierwszy rzuci kamieniem ten, kto..."

Mama Ginekolog w ostatnim czasie wywołała spore zamieszanie w mediach. Poszło o kondycję ochrony zdrowia i korzystanie z przywilejów, jeśli ma się znajomego lekarza. W tym temacie głos zabrało już kilka osób ze świata show-biznesu. Teraz swoje stanowisko przedstawiła Blanka Lipińska, która stanęła w obronie lekarki-influencerki.

Wyznanie Mamy Ginekolog o tym, że przyjmuje bliskich i znajomych bez kolejki, odbiło się szerokim echem w mediach

Niedawno oświadczenie w sprawie wydał prezes zarządu Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka WUM, który zasugerował, że odcina się od medialnej działalności lekarki-influencerki, a sprawę dokładnie ma zbadać powołany przez niego zespół kontrolny

W tym temacie swoje zdanie przedstawiło wielu celebrytów ze świata show-biznesu. Do tego grona dołączyła Blanka Lipińska

W ostatnich dniach wokół wyznań Mamy Ginekolog wybuchła niemała afera. Wszystko po tym, jak podczas live'a lekarka-influencerka wypaliła, że w wolnym czasie przyjmuje poza kolejką swoje koleżanki i bliskie jej osoby. Wszystko w ramach świadczeń NFZ.

Po tym wyznaniu na influencerkę wylała się fala nienawistnych komentarzy. Sprawą zainteresowali się nawet przedstawiciele Narodowego Funduszu Zdrowia, a zarząd placówki odpowiedział, że nigdy nie wyrażono zgody na tego typu praktyki Nicole Sochacki-Wójcickiej. Został też powołany specjalny zespół kontrolny. Prezes zarządu UCZKiN WUM zapowiedział, że zostaną wyciągnięte konsekwencje wobec osób postępujących niewłaściwie.

Kilka słów od siebie w powyższym temacie postanowiła również dodać Blanka Lipińska. W zorganizowanej na swoim Instagramie serii pytań i odpowiedzi przedstawiła swoje stanowisko, stając w obronie Mamy Ginekolog. Chociaż z początku zdradziła, że "nie ma zdania, bo nie zna sytuacji", tak po chwili zdecydowała się wypowiedzieć. Pisarka żaliła się, nawiązując do stanu polskiej ochrony zdrowia.

Jeśli cała ta afera jest o to, że po lub przed pracą przyjmowała koleżanki, to niech pierwszy rzuci kamieniem ten, kto, mając znajomego lekarza, nigdy nie skorzystał z takiej opcji. Poza tym, gdyby system opieki medycznej był lepiej zorganizowany, a człowiek nie czekałby tygodniami lub miesiącami na wizytę, to takie sytuacje nie miałyby miejsca.

Maja Bohosiewicz o aferze z Mamą Ginekolog. "Odium jest tak ogromne, niewspółmierne do przewinienia"

W obronie lekarki-influencerki stanęła również Maja Bohosiewicz. Aktorka podobnie do Lipińskiej zorganizowała na Instagramie "Q&A", w trakcie którego ubolewała nad tym, co spotkało Mamę Ginekolog.

"Nie znam się z Mamą Ginekolog, niekoniecznie obserwuję, nie mój klimat. Natomiast jest mi bardzo, bardzo przykro, jako człowiekowi, za to, co ją spotkało. W mojej opinii odium jest tak ogromne, niewspółmierne do przewinienia. Ja uważam, że takie halo powinno być, jakby zadzwoniła pacjentka i powiedziała: 'Nicole wyczuwam coś, czego wczoraj nie było! To pilne'. A Mama Ginekolog by powiedziała: 'Sorry, bejbe, ale ja już spadam na chatę robić rosół, także bujaj się w kolejkę'" – napisała Bohosiewicz w relacji na Instagramie.

Nicole Sochacki-Wójcicka mogła także liczyć na wsparcie swoich pracowników. W tym trudnym dla niej czasie, zatrudnione w jej firmie osoby nagrały "laurkę". Podczas krótkiego filmiku pokazywali do obiektywu czerwone serduszka na znak wsparcia swojej przełożonej.