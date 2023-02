Media donoszą, kiedy i gdzie odbędzie się ślub "Kurzopków". Szczegóły ceremonii wyszły na jaw

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski niebawem zamierzają wkroczyć na kolejny poziom swojej relacji, zawierając związek małżeński. Jeden z tabloidów ujawnił szczegóły ceremonii. Podobno para ma powiedzieć sobie "tak" na jednej z greckich wysp. Jednak, jak donosi tygodnik "Na Żywo", para miała ustalić nie tylko miejsce, a również termin wydarzenia.

Wyciekły szczegóły dotyczące ślubu Cichopek i Kurzajewskiego Fot. Mateusz Jagielski/East News

Od momentu, kiedy związek Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego wyszedł na jaw, para nieustannie jest na ustach całej Polski

Podobno ślub zakochanych zbliża się wielkimi krokami. Jak donosi jeden z tabloidów, wiadomo, kiedy i gdzie narzeczeni mają powiedzieć sobie "tak"

Spekulacjom na temat ślubu Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego nie widać końca. Jak donosi tygodnik "Na Żywo", zakochani podjęli już najważniejsze decyzje. Prowadzący "Pytania na Śniadanie" uwielbiają podróże. To właśnie podczas nich miały miejsce najważniejsze momenty ich dotychczasowego wspólnego życia. Właśnie dlatego sakramentalne tak powiedzą sobie na jednej z greckich wysp – Leros.

Przypomnijmy, że podróże towarzyszą im od samego początku. Zakochani na 40. urodziny Cichopek wybrali się do Jerozolimy, gdzie para postanowiła oficjalnie dokonać swojego miłosnego "coming outu". Następnie jak donoszą media podczas wyprawy do Nowego Jorku, Maciej Kurzajewski oświadczył się aktorce. Niedawno obydwoje wybrali się do Jordanii, gdzie świętowali 50. urodziny prezentera TVP.

Jak donosi tabloid, para nie tylko podjęła decyzję w kontekście miejsca zaślubin, ale także terminu. "Najprawdopodobniej ceremonia odbędzie się w wakacje. Powód jest prosty, łatwiej wówczas, gdy telewizyjna machina nieco odpuszcza, racząc widzów licznymi powtórkami, wygospodarować więcej wolnego czasu" – czytamy na łamach tygodnika.

Maciej Kurzajewski to prawdziwy podróżnik. Zwiedził już wiele zakątków świata. Jak się okazało, wybór miejsca ceremonii również nie jest przypadkowy. Dziennikarz był już tam kiedyś ze swoją ówczesną żoną Pauliną Smaszcz. Podobno miejsce jest bardzo urocze i przede wszystkim skryte przed turystami.

Ida Nowakowska jest jedną ze współprowadzących program "Pytanie na Śniadanie" na antenie Telewizji Polskiej. Obserwując zachowanie prowadzących podczas imprez czy wydarzeń organizowanych przez publicznego nadawcę, można śmiałoby stwierdzić, że redakcyjni koledzy mają bardzo dobre relacje.

Pomimo tego w jednym z ostatnich wywiadów tancerka przyznała, że nie spodziewa się zaproszenia na ślub pary. Wynika to z ich relacji i tego, że poza pracą nie mają ze sobą kontaktu.

"Nie zostałam zaproszona na żaden (ślub – przyp. red.). (...) My mamy takie koleżeńskie relacje, nie spotykamy się na co dzień, wręcz mijamy się nawet w pracy, więc nie ma jak tych relacji zbudować, bo kiedy ja pracuję, to te inne osoby nie, więc siłą rzeczy na co dzień się nie spotykamy" – poinformowała w rozmowie z Pomponikiem.