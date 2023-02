Wojtek Sokół znów szczęśliwie zakochany. Zabrał nową dziewczynę na wycieczkę do USA

Wojtek Sokół to legenda polskiej sceny hip-hopowej. Teraz znów zrobiło się o nim głośno. Wyszło na jaw, że znany raper ponownie jest zakochany. Wybrał się na wycieczkę do Stanów Zjednoczonych w towarzystwie młodej, pięknej modelki. Nowa dziewczyna Sokoła jest od niego o 25 lat młodsza, a na dodatek jest spokrewniona z Kubą Wojewódzkim.

Wojtek Sokół ma nową dziewczynę. Jest nią siostrzenica Kuby Wojewódzkiego Fot. ADAM JANKOWSKI/REPORTER

Wojtek Sokół znany jest również jako Nocny Narrator. Popularny raper swoją karierę hip-hopową rozpoczął w połowie lat 90.

W jego drodze na szczyt towarzyszyli mu tacy artyści jak Marysia Starosta, O.S.T.R., Taco Hemingway, Ania Szarmach, Tede czy Michał Urbaniak

Teraz o raperze znów zrobiło się głośno za sprawą jego nowej ukochanej. Ma nią być młodsza od Sokoła o 25 lat siostrzenica Kuby Wojewódzkiego

Sokół należy do grona artystów, którzy raczej niechętnie wypowiadają się na temat swojego życia prywatnego. Jednak bardziej spostrzegawczy internauci, obserwujący jego media społecznościowe mogli w ostatnim czasie zauważyć nową kobietę u boku rapera. Jak się okazało, muzyk ponownie jest zakochany, a szczęśliwą wybranką okazała się Kinga Kożuch.

Jej nazwisko większości może się wydawać znajome. O młodej kobiecie, która jest młodsza od Sokoła o 25 lat, zrobiło się głośno w sieci za sprawą jej pokrewieństwa z Kubą Wojewódzkim. Dziennikarz opublikował w 2021 roku razem z nią zdjęcie na Instagramie, tym samym pomagając ówczesnej maturzystce w znalezieniu pracy.

Jak donoszą media, pod koniec stycznia 21-latka wybrała się ze znanym raperem do Stanów Zjednoczonych. Odwiedzili już Miami i Nowy Jork. Na co dzień kobieta spełnia się jako modelka. Można było ją zobaczyć podczas pokazów mody np. Dawida Wolińskiego czy w kampaniach reklamowych znanych marek.

Życie zawodowe i prywatne znanego rapera

Wojtek Sokół swoją karierę zawodową rozpoczął w połowie lat 90. w grupie TPWC, którą utworzył razem Ponem. Znany raper działający nieprzerwanie od ponad dwudziestu lat ma na swoim koncie pięć albumów studyjnych oraz niezliczoną ilość projektów z udział artystów polskiej estrady. Do grona osób, które z nim nagrywały, zaliczają się między innymi Taco Hemingway, O.S.T.R., Pezet, Dawid Podsiadło czy Michał Urbaniak.

Większość może kojarzyć Sokoła ze współpracy z songwriterką i piosenkarką Marysią Starostą. Nikomu nie trzeba jednak przypominać, że para tworzyła zgrany duet nie tylko w życiu zawodowym, ale również prywatnym. Niestety ich związek nie przetrwał i drogi pary rozeszły się w 2016 roku po siedmiu latach razem.

Piosenkarka dwa lata po rozstaniu przy okazji premiery albumu "Ślubu nie będzie" opowiedziała o tym, co czuła po rozstaniu. "Rozstanie było dla mnie jak zawał. W utworze 'Nie' jest taka fraza: 'nigdy nie było nas/ nigdy nie powiedziałeś mi, że jestem tą jedyną/ i jeśli mam być szczera, ja tobie szczerze też nie'. Uświadomić to sobie, to jedno z bardziej bolesnych uczuć, jakich doświadczyłam" – podsumowała Starosta.

Po tej relacji Sokół postanowił związać się z modelką Katarzyną Porycką. Kobieta aktualnie jest również współwłaścicielką jego popularnej marki odzieżowej Prosto. Niestety ich związek również nie przetrwał próby czasu.