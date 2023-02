Sebastian Fabijański nie jest już singlem. Wspomniał o swoim nowym związku

Sebastian Fabijański przed kilkoma miesiącami w obliczu skandalu rozstał się z Maffashion. Potem mówiło się o jego nocnej schadzce z Anną Marią Sieklucką. Gwiazdor w najnowszym wywiadzie zaskoczył wyznaniem o nowej sympatii. Okazuje się, że nie jest już singlem. Czy pokaże światu nową wybrankę?

Sebastian Fabijański jest w nowym związku? fot. Adam Jankowski/REPORTER

Sebastian Fabijański ma nową sympatię? Z jego ostatniej wypowiedzi wynika, że to dopiero początek czegoś poważniejszego

Aktor ujawnił też, że chodzi o kobietę spoza show-biznesu. Jak na razie nie planuje pokazywać się z nią publicznie

Sebastian Fabijański latem ubiegłego roku zakończył swój związek z Julią Kuczyńską, znaną w sieci pod pseudonimem Maffashion. W międzyczasie toczyła się medialna afera wokół spotkania aktora z Rafalalą.

Niedługo później do mediów trafiły zdjęcia, na których gwiazdor całuje się z Anną Marią Sieklucką. Fani zastanawiali się, czy to początek nowej relacji. Sami zainteresowani jednak nie chcieli mówić zbyt wiele oprócz tego, że "po prostu się spotkali".

Fabijański o swoim nowym związku. To osoba spoza show-biznesu

Tymczasem aktor i zawodnik Fame MMA w rozmowie z reporterką portalu Jastrząb Post wyznał, że teraz ma już nową partnerkę.

- Co z tego będziemy? Zobaczymy. Nie zapeszam - mówił jednocześnie wspominając, że jego ukochana nie jest osobą publiczną i nie ma zamiaru pokazywać się z nią "na salonach".

- Nie mam wpływu na to, czy paparazzi zrobią mi zdjęcia, czy nie, ale mam wpływ na to, czy będę z moją partnerką przychodził w takie miejsca jak premiera, afiszował się, czy pokazywał się w mediach społecznościowych. Na to mam wpływ i tego w planach nie mam - podkreślił 36-latek.

Historia związków Sebastiana Fabijańskiego

Fabijański przed laty był związany z aktorką Agnieszką Więdłochą. Ta relacja nie przetrwała próby czasu. Aktor swego czasu spotykał się też z Olgą Bołądź. Chciał się z nią nawet ożenić. Ostatecznie jednak zerwali zaręczyny.

W 2019 roku Fabijański zapałał uczuciem do Julii Kuczyńskiej. Influencerka modowa potwierdziła nowy związek dopiero w styczniu 2020 r. Dziewięć miesięcy później przyszedł na świat ich syn Bastian.

Chłopiec miał niespełna dwa lata, gdy jego tata uwikłał się w głośną aferę z transseksualną celebrytką Rafalalą. Minęło kilka tygodni a Maffashion poinformowała w swoich mediach społecznościowych o rozstaniu z Sebastianem Fabijańskim. – Rozstałam się z Sebastianem około trzech tygodni temu (...) Mogę tylko dodać, że nie dystansowałam się od nikogo, wręcz to był moment, w którym potrzebowałam, żeby ktoś był – mówiła w relacji na swoim Instagramie.

Te wydarzenia skłoniły aktora do udzielenia wywiadu, w który odniósł się do wszystkich zawirowań w swoim życiu prywatnym. Przyznał, że spotkał się z Rafalalą tylko raz pod wpływem narkotyków i niewiele z tego pamięta. W trakcie wywiadu dodał również, że nie był wierny Kuczyńskiej i zdradził ją, gdy byli w związku.

To nie był jednak koniec "sensacyjnych" wieści z życia Fabijańskiego. Pod koniec września 2022 roku został przyłapany przez fotoreporterów na wymianie czułych gestów, w tym pocałunków z Anną Marią Sieklucką. W sieci wybuchła dyskusja wokół tego, czy aktor jest w nowym związku.

Fabijański i Sieklucka zbywali jednak pytania dziennikarzy dotyczące tego właśnie tematu. – Ponad 300 milionów ludzi widziało mój goły biust i pupę, że tak powiem, więc z czego robimy sensację... – żartowała gwiazda "365 dni".