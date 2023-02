Ważny coming out w świecie piłki nożnej. "Chcę żyć w wolności, bez strachu"

Piłkarz reprezentacji Czech Jakub Jankto jest osobą homoseksualną. Zawodnik występujący obecnie w barwach Sparty Praga zdecydował się na coming out za pośrednictwem mediów społecznościowych. To jedno z głośniejszych wydarzeń tego typu w świecie piłki nożnej.

Czeski piłkarz Jakub Jankto w poniedziałek zdecydował się na coming out, publikując film w mediach społecznościowych. Fot. Twitter/Jakub Jankto/Zrzut ekranu

Jakub Jankto występował m.in. we włoskiej Serie A i hiszpańskiej LaLiga

Czeski pomocnik ma 27 lat i obecnie jest wypożyczony do Sparty Praga

Jankto w reprezentacji Czech rozegrał ponad 40 oficjalnych meczów

Wydaje się, że świat piłki nożnej z roku na rok staje się coraz bardziej świadomy pod względem tolerancji. Trudno jednak znaleźć wiele przykładów profesjonalnych zawodników, którzy decydują się na tzw. coming out.

Na taki krok zdecydował się w poniedziałek 13 lutego Jakub Jankto.

"Jak każdy mam swoje mocne i słabe strony. Mam rodzinę, przyjaciół i pracę, którą wykonuję, jak najlepiej potrafię z powagą, profesjonalizmem i pasją. Chcę żyć w wolności, bez strachu. Bez uprzedzeń. Bez przemocy, ale z miłością. Jestem osobą homoseksualną i nie chcę tego dłużej ukrywać" – powiedział w nagraniu czeski piłkarz.

Mający 27 lat piłkarz na swoim koncie ma występy w najsilniejszych ligach Europy.

Jankto grał w Serie A w barwach Sampdorii Genua, będąc klubowym kolegom reprezentantów Polski, Bartosza Bereszyńskiego czy Karola Linettego. Teraz Czech formalnie jest piłkarzem hiszpańskiego Getafe. Jankto przebywa jednak na wypożyczeniu do Sparty Praga.

Sparta Praga ze wsparciem dla Jankto

Błyskawicznie po publikacji nagrania przez czeskiego pomocnika, do sytuacji w mediach społecznościowych odniósł się praski klub.

"Masz nasze wsparcie. Żyj swoim życiem, Jakubie" – czytamy we wpisie na profilu Sparty.

Decyzja o ogłoszeniu światu, że jest się osobą homoseksualną, w przypadku zawodowego piłkarza, jak najbardziej rozpoznawalnego, to ważny moment w historii. Można to dostrzec, chociażby w komentarzach, w których Jankto otrzymuje sporo pozytywnej energii.

"Jesteśmy z Tobą, Jakubie. Piłka nożna jest dla wszystkich" – skomentował oficjalny profil ligi angielskiej. Do komentarza ze strony Premier League załączona jest tęczowa flaga.

Podobnie odniesiono się do nagrania Czecha w komentarzu od oficjalnego profilu francuskiej Ligue 1.

"Gratulujemy i dziękujemy za to świadectwo Jakubie. Gej czy hetero, wszyscy nosimy tę samą koszulkę" – napisano.

"Nigdy nie ukrywaj tego, kim naprawdę jesteś. Masz nasze pełne wsparcie, Jakubie" – to komentarz opublikowany przez klubowy profil niemieckiego klubu Schalke 04 Gelsenkirchen.

Dodatkowo warto zwrócić uwagę, że wiele komentarzy ze strony kibiców zawiera w stosunku do Jankto określenia pokroju "legendy". To tylko podkreśla, o jak ważnym momencie w dziejach piłki nożnej i drogi do większej tolerancji, mowa. Choć na przestrzeni lat sytuacja uległa poprawie, nadal w wielu krajach mowa o osobach homoseksualnych wśród piłkarzy, to temat tabu. Szatnia piłkarska raczej nie kojarzy się z takimi jasnymi deklaracjami i przekazami, jakie w poniedziałkowe popołudnie zaprezentował Jankto.

Z tego też względu coming out Czecha można traktować, jako bardzo ważny, a może nawet przełomowy w futbolowym świecie.