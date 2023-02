Rosyjski generał "miał się zastrzelić". Niedawno Putin usunął go ze stanowiska

W Rosji doszło do kolejnej śmierci osoby związanej z przemysłem zbrojeniowym. Generał Władimir Makarow został znaleziony martwy w domu pod Moskwą. Rosyjskie media donoszą, że 72-latek popełnił samobójstwo.

Rosyjski generał Władimir Makarow nie żyje. Fot.Twitter / Игорь Пачковский

Władimir Makarow był zastępcą Głównego Zarządu ds. Zwalczania Ekstremizmu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Rosji

Pod koniec stycznia 2023 roku Władimir Putin usunął go ze stanowiska

W poniedziałek rosyjskie media poinformowały o śmierci generała dywizji

Jak poinformowała rosyjska agencja TASS, w poniedziałek 13 lutego zmarł generał Władimir Makarow. Około godz. 7:00 rano ciało 72-latka miała znaleźć jego żona. Były zastępca Głównego Zarządu ds. Zwalczania Ekstremizmu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych został znaleziony w domu we wsi Golikowo niedaleko Moskwy.

Rodzina powiadomiła służby medyczne, jednak mężczyzny nie udało się uratować. Jak poinformował rosyjski funkcjonariusz zajmujący się śledztwem w rozmowie dla państwowej agencji, wstępnie ustalono, że Makarow popełnił samobójstwo. 72-latek miał się zastrzelić. Rosyjskie media donoszą, że w jego domu znajdowała się broń palna.

Generał Makarow to kolejna osoba, która zmarła w ciągu ostatnich miesięcy i była związana z przemysłem zbrojeniowym. W styczniu zmarł Paweł Kamniew, kontruktor pocisków Kalibr. Pod koniec grudnia z kolei zmarł Paweł Niestierow, konstruktor systemów rakietowych Angara.

Śmierć rosyjskiego deputowanego w Indiach. Krytykował wojnę w Ukrainie

Pod koniec grudnia informowaliśmy o śmierci Pawła Antowa, jednego z najbogatszych rosyjskich deputowanych. Jego ciało leżało w kałuży krwi przed hotelem w Rayagadzie w Indiach. Według mediów Rosjanin wypadł z okna pokoju znajdującego się na trzecim piętrze.

Miliarder przyleciał do Indii dzień przed swoją śmiercią, gdzie z trzema towarzyszami miał świętować urodziny. Dwa dni wcześniej w hotelowym pokoju Antowa, wśród pustych butelek po alkoholu,w złym stanie znaleziono jego przyjaciela.

Mężczyzna zmarł w trakcie transportu do szpitala. Dlatego indyjskie służby biorą pod uwagę także i taką wersję, że deputowany nie poradził sobie ze śmiercią przyjaciela, dlatego popełnił samobójstwo.

Paweł Antow trafił na tworzoną przez Forbesa listę najbogatszych ludzi na świecie. W 2019 roku jego majątek oszacowano na blisko 150 mln dolarów. Był jednym z tych rosyjskich polityków, którzy krytykowali agresję Rosji na Ukrainę.

Tajemnicze śmierci w Rosji. Seria zgonów w niewyjaśnionych okolicznościach

Przypomnijmy, także o śmierci Jurija Woronowa. W lipcu 2022 roku, w basenie jednej z willi w bogatej dzielnicy Petersburga pływało jego ciało. Był on rosyjskim biznesmenem, którego przedsiębiorstwo transportowo-logistyczne było związane lukratywnymi kontraktami z Gazpromem.

To nie wszystko. W maju ubiegłego roku zmarł 43-letni Aleksander Subbotin, jeden z dyrektorów Łukoil, drugiego co do wielkości rosyjskiego przedsiębiorstwa naftowego. Z kolei w drugiej połowie grudnia zmarł 52-letni Dmitrij Zelenow. Rosyjski oligarcha miał ponieść śmierć w wyniku upadku ze schodów. Był właścicielem największego rosyjskiego koncernu deweloperskiego Don-Stroj.

Czytaj także: https://natemat.pl/468011,niemcy-moga-dostarczyc-ukrainie-swoj-najnowoczesniejszy-czolg