Rosyjskie samoloty przy granicy z Polską. Pierwsi ujawnili to... Holendrzy i poderwali myśliwce

Mateusz Przyborowski

W poniedziałek po południu do obrony polskiego nieba poderwano holenderskie myśliwce. Stało się to po tym, jak do granicy naszego kraju zbliżył się postradziecki samolot zwiadowczy eskortowany przed dwa rosyjskie myśliwce.