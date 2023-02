Dziennikarka TVP porównała się z... Tokarczuk. "Cholera, ja też chcę pisać książki"

Anna Derewienko to kontrowersyjna dziennikarka TVP, która znana jest m.in. z programów Michała Rachonia oraz skandalicznych wpisów na Twitterze. Tym razem Derewienko porównała się w mediach społecznościowych do polskiej noblistki Olgi Tokarczuk.

Anna Derewienko porównała się z Olgą Tokarczuk. Fot. Krzysztof Kaniewski/REPORTER/ Instagram/ i.am.anna.derewienko

Anna Derewienko to dziennikarka TVP znana głównie z programów Michała Rachonia.

Derewienko "zasłynęła" m.in. wypowiedziami o Adolfie Hitlerze oraz in vitro.

Teraz dziennikarka we wpisie na Twitterze porównała się do Olgi Tokarczuk.

Anna Derewienko porównała się do Olgi Tokarczuk

Anna Derewienko to dziennikarka, która często występuje w roli komentatorki w programie Michała Rachonia, jednak najwięcej kontrowersji wzbudzają jej wpisy na Twitterze.

Tym razem dziennikarka wstawiła fragment wywiadu z Olgą Tokarczuk, w którym polska noblistka przedstawia (dość ezoteryczną) teorię na temat tego, dlaczego tak dużo pisarzy jest z Dolnego Śląska.

– Fakt, że wszyscy, mieszkając tu we Wrocławiu, na Dolnym Śląsku, mamy dorzecze Odry w swoich żyłach, w swoim ciele. Nasze ciała składają się w 90 proc. z wody i to jest woda z tego dorzecza. To jest woda, która tutaj istnieje, która nas ożywia, którą my jakby zwracamy do środowiska i w ten sposób naturalnie żyjemy z tym dorzeczem rzeki (...) – opowiadała Tokarczuk. Pisarka zastanawiała się też, co by się stało, gdybyśmy do dyskusji zaprosili także ryby, bobry czy ptaki.

Derewienko zestawiła ten fragment z wiralowym niegdyś filmikiem, będącym jednym z materiałów wyborczych z 1991 roku. "Cholera, ja też chcę pisać książki, ale ja widzę, że ja się do tego kompletnie nie nadaję" – podpisała materiał dziennikarka TVP.

Kontrowersyjne wpisy Derewienko

Przypomnijmy, że Derewienko ma na swoim koncie znacznie bardziej skandaliczne wpisy. Dwa z nich pochodzą z sierpnia ubiegłego roku.

Dziennikarka TVP zamieściła wówczas na Twitterze nagranie z krótkim fragmentem przemówienia Olafa Scholza na wiecu z komentarzem: "Czy Scholz zdaje sobie sprawę z tego, jak bardzo ta konwencja przemówienia przypomina pewnego Austriaka, czy nikt mu na to uwagi nie zwrócił, jak ćwiczył przemowę? Ależ mu muszą źle życzyć doradcy i PRowcy".

Komentatorka podała dalej też wpis, w którym pod obraz z wystąpieniem Donalda Tuska na konwencji Platformy Obywatelskiej podłożony został dźwięk z przemówienia na wiecu Adolfa Hitlera. "Dostanie mi się znowu, ale podam dalej. To jest komentarz do wystąpienia Scholza, gdyby ktoś nie wiedział" - napisała.

Pod tweeterową relacją z materiału "Wiadomości", w którym pojawił się wpis ekspertki, pojawił się komentarz jednego z użytkowników: "Życzę zdrowia i proszę pamiętać o nawadnianiu!" wraz ze zdjęciem Adolfa Hitlera trzymającego szklankę z napojem. "Dzięki. Niezmiennie uważam, że Hitler zawsze na propsie!" – odpowiedziała mu Derewienko.

Jakiś czas później ekspertka znana z programów Michała Rachonia napisała o matkach dzieci poczętych metodą in vitro, że "tych bab nie da się słuchać", a potem porównała same dzieci do "psów z hodowli".