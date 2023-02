SkyShowitme ma nowe seriale, których nie było w Polsce. W końcu można je nadrobić

SkyShowtime oficjalnie wystartował w Polsce. Nowa platforma streamingowa ma w swojej bibliotece sporo seriali na wyłączność, których wcześniej nie mogliśmy obejrzeć (przynajmniej legalnie) w naszym kraju. Zebraliśmy 12 tytułów, które można nadrobić.

"Halo", "Yellowstone" i "Tulsa King" to seriale, które wreszcie możemy obejrzeć w Polsce. Kadry z seriali / SkyShowtime"

SkyShowtime to nowa platforma streamingowa stworzona na europejski rynek. Oparto ją na amerykańskim serwisie Peacock. W naszym kraju ruszyła 14 lutego 2023 r.

W bibliotece znajdziemy filmy i seriale od m.in. Universal Pictures, DreamWorks, Sky Studios, Peacock, Paramount+, Showtime, Paramount Pictures i Nickelodeon.

Po raz pierwszy w Polsce w streamingu możemy obejrzeć takie filmy jak np. "Top Gun: Maverick", "Jurassic World: Dominion" i "Wiking".

Co z serialami? Najważniejsza oryginalna premiera to z pewnością "Yellowstone", ale na liście jest więcej produkcji, których do tej pory nie było w naszym kraju.

SkyShowtime miał być konkurencją dla Netfliksa, HBO Max i Disney+, ale na razie jego oferta pod względem ilości tytułów nie rzuca na kolana, jak niektórzy się spodziewali. Co prawda są wszystkie produkcje, które były podawane w oficjalnych zapowiedziach, ale w mediach mogliśmy zobaczyć listy z setkami filmów i seriali, które miały wejść wraz z premierą serwisu.

Brakujące sezony czy pozostałe seriale np. Peacock, Showtime lub Paramount+ pewnie wkrótce dołączą do serwisu - możliwe, że po prostu jeszcze nie skończyły się licencje na dystrybucje w Polsce na innych platformach (dlatego np. "Yellowjackets" nie ma jeszcze na SkyShowtime, ale jest w Canal+ Online). Liczymy na to, że to po prostu początek, a nie ostateczny kształt biblioteki. Szczególnie że np. za jakiś czas mają wlecieć europejskie produkcje kupione od HBO.

Przegląd 12 nowych seriale na SkyShowtime, których do tej pory nie było w Polsce

Poniższe seriale już są dostępne w serwisie - ułożyłem je w kolejności alfabetycznej. W najbliższych miesiącach możemy spodziewać się jeszcze takich tytułów jak m.in "A Town Called Malice", "Drift – Partners In Crime" (sezon 1A), "Lioness" i "Rabbit Hole".

1. 1923

Za sprawą "Yellowstone" (niżej na liście) serialowe westerny przeżywają prawdziwy renesans. "1923" jest prequelem wspomnianej produkcji z Kevinem Costnerem (a także sequelem "1883", którego u nas jeszcze właśnie nie ma). Tym razem w roli głównej występują takie gwiazdy jak m.in. Harrison Ford i Helen Mirren, a fabuła kontynuuje losy rodziny Duttonów w ciężkich czasach prohibicji, suszy i początków Wielkiego Kryzysu.

2. Akademia wampirów

Wampiry to motyw, który nigdy się chyba nie znudzi - zarówno widzom, jak i twórcom. Serial jest kolejną adaptacją powieści Richelle Mead - w przeciwieństwie do filmu z 2014 roku o tym samym tytule, nie przenosi na mały ekran historii z książek, ale się nimi inspiruje i opowiada nową historię (jest więc rebootem). Niestety serial został skasowany po jednym sezonie.

3. Burmistrz Kingstown

Jeremy Renner ("Hawkeye") wciela się w postać "burmistrza" Mike'a Mclusky'ego - jednego z członków wpływowej rodziny, która trzęsie miastem w stanie Michigan, gdzie jedynym opłacalnym biznesem jest więzienie. Świetnie przyjęty thriller kryminalny (jesteśmy w trakcie drugiego sezonu) opowiada o systemowych nierównościowych, korupcji oraz próbach wprowadzenia do Kingston prawdziwego prawa i sprawiedliwości.

4. Funny Woman

Miniserial, który spodoba się miłośnikom "Wspaniałej Pani Maisel" Amazona. Opowiada podobną historię, ale w Londynie lat 60: jego główną bohaterką jest zabawna i piękna Barbara Parker (Gemma Arterton), która porzuca nudne życie w Blackpool, by podbić zdominowany przez facetów świat stand-upu.

5. Halo

"Halo" jest ekranizacją kultowej strzelanki rodem z Xboxa i choć nie jest aż tak dobrą adaptacją gry jak "The Last of Us", to jest z pewnością gratką dla fanów Master Chiefa i spółki. Co z pozostałymi? Serial toczy się w XXVI wieku i opowiada o epickiej wojnie ludzi z kosmitami. Zachwyca efektami CGI, nieco mniej scenariuszem, ale miłośnicy rasowego science-fiction w starym stylu powinni być zadowoleni.

6. Pitch Perfect: Bumper in Berlin

Spin-off popularnej trylogii filmów o studenckich pojedynkach grup a capella (wszystkie znajdziemy też w serwisie). W serialu pierwsze skrzypce gra Bumper Allen (Adam DeVine), który edukację zakończył 10 lat temu, ale nie podoba mu się jego praca jako ochroniarz. Postanawia iść w stronę ukochanej muzyki i zostać gwiazdą pop. I tak trafia do Berlina. Serial niedawno otrzymał zielone światło na produkcję drugiego sezonu.

7. Prawo i porządek

"Prawo i porządek" to jeden z najbardziej kultowych seriali proceduralnych, ale i też najdłużej emitowanych. Pierwsze sezony zostały nakręcone na początku lat 90. ubiegłego wieku i wciąż dochodzą kolejne. Na SkyShowtime póki co nie znajdziemy wszystkich odcinków, ale tylko te najnowsze - z 21. i 22. sezonu. Zaczęły wychodzić po skasowaniu serialu w 2010 roku. Choć powracają niektórzy starzy bohaterowie (Kevin Bernard i Jack McCoy, grani przez Anthony'ego Anderson i Sama Waterstona), to pojawiają się też nowi, więc spokojnie możemy od nich zacząć przygodę z tytułem. Oprócz tego jest też 5-sezonowy spin-off o podtytule "Sekcja specjalna".

8. Souls

Niemiecki serial utrzymany w duchu "Pozostawionych" i "Powracających". Syn jednej z trójki przyjaciółek ulega groźnemu wypadkowi samochodowemu. Po wszystkim przypomina sobie swoje poprzednie wcielenie - rzekomo był pilotem zaginionego samolotu pasażerskiego. Życie kobiet wywraca się do góry nogami. W jaki sposób? To już trzeba obejrzeć w serialu.

9. Star Trek: Strange New Worlds

Uniwersum "Star Treka" ciągle się rozrasta, powstają nowe filmy, seriale i spin-offy i ...nigdy go nie jest mało. "Strange New Worlds" jest prequelem, w którym śledzimy losy kapitana Pike'a (Anson Mount) - jest poprzednikiem legendarnego kapitana Kirka. Również dowodzi załogą statku USS Enterprise (na pokładzie jest też m.in. dobrze znany Spock), a fabuła serialu osadzona jest na 10 lat przed oryginalnym "Star Trekiem". W tym roku ma wyjść drugi sezon.

10. The Best Man: The Final Chapters

Była sobie seria komedii - najpierw "Drużba" z 1999 roku, a potem "Czas na przyjaźń", który wyszedł 15 lat później. Serial Peacocka ma być "ostatnim rozdziałem" historii i występuje w nim praktycznie cała ekipa sprzed ponad dekady: Morris Chestnut, Melissa De Sousa, Taye Diggs, Regina Hall, Terrence Howard, Sanaa Lathan, Nia Long i Harold Perrineau.

11. Tulsa King

Sylvestra Stallone'a praktycznie w ogóle nie widujemy w serialach (telewizyjnych, bo ma na koncie kilka potężnych serii filmów), ale to się zmieniło za sprawą "Tulsa King". Znów gra twardziela, ale tym razem mafioza, który po 25 latach wychodzi z więzienia i musi pokazać, kto tu rządzi. Sly ma 76 lat, nadal jest w świetnej formie i chociażby dla niego warto sięgnąć po ten tytuł, ale sam serial też jest udaną i brutalną gangsterską opowieścią dla fanów męskiego kina.

12. Yellowstone

Tak naprawdę to przede wszystkim na ten serial czekali wszyscy, którzy wypatrywali premiery SkyShowtime. "Yellowstone" do tej pory zachwycali się wszyscy, a my musieliśmy obejść się smakiem. To jeden z najlepszych seriali ostatnich lat – nie tylko dla fanów westernów, ale np. "Sukcesji". Dawno niewidziany Kevin Costner powrócił w wielkim stylu (w tym roku dostał Złoty Glob za swoją rolę) – jako John Dutton jest właścicielem największego rancza w Stanach. Razem ze swoimi dziećmi walczy nie tylko o swoją ziemię, ale i dziedzictwo z m.in. deweloperem oraz rdzennymi mieszkańcami Ameryki. Serial doczekał się 5 sezonów, ale ma też spin-offy, o których była mowa wcześniej.

Co jeszcze obejrzeć na SkyShowtime?

Powyższa lista nie zawiera wszystkich dostępnych seriali. W polskiej wersji serwisu znajdziemy też m.in. "Pozwól mi wejść" i "Amerykański żigolak", które niestety zostały anulowane w ostatnim czasie. Jest też dużo starszych tytułów jak np. "Californication", "Frazie", "Downton Abbey" czy "Battlestar Galactica".