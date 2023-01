S

SkyShowtime będzie kolejną dla m.in. Netfliksa, HBO Max i Disney+ platformą streamingową w Polsce. I może sporo namieszać nie tylko ze względu na jeden z najniższych abonamentów na rynku, ale na premiery filmów z wytwórni Universal Pictures i Paramount Pictures oraz seriali na wyłączność. Wejdzie do Polski już w walentynki - to już oficjalna informacja.

SkyShowtime zadebiutuje w Polsce 14 lutego. Będzie jednym z najtańszych serwisów streamingowych. Fot. SkyShowtime

SkyShowtime to wspólny projekt Comcast (spółka macierzysta NBCUniversal i Sky) oraz Paramount Global (w jej skład wchodzi m.in. studio Paramount Pictures czy stacja MTV)

Będzie uruchomiony tylko w Europie i jest oparty na popularnej amerykańskiej platformie Peacock

Na SkyShowtime znajdą się produkcje od m.in. Universal Pictures, DreamWorks, Sky Studios, Peacock, Paramount+, Showtime, Paramount Pictures i Nickelodeon

Nowy serwis streamingowy będzie kosztował niecałe 25 złotych miesięcznie, czyli będzie jednym z najtańszych na rynku

Co znajdzie się w ofercie filmów i seriali na premierę serwisu?

SkyShowtime będzie kolejną platformą, która w ostatnich miesiącach otwiera się w Polsce. 8 marca 2022 roku HBO GO przeobraziło się w HBO Max, a 14 czerwca po wielu miesiącach oczekiwań wystartowało Disney+. SkyShowtime w Polsce zadebiutuje w walentynki, czyli 14 lutego 2023 roku. Tego samego dnia pojawi się też w Albanii, Czechach, Kosowie, Macedonii Północnej, Rumunii, Słowacji i na Węgrzech.

Z jednej strony ta informacja powinna cieszyć fanów filmów i seriali, ale z drugiej strony kolejny serwis streamingowy na i tak ciasnym już rynku, to kolejny wydatek na subskrypcję. SkyShowtime da nam dostęp do połowy Hollywoodu, czyli produkcji Universal Pictures i Paramount Pictures, więc przed pochłaniaczami popkultury czas trudnych decyzji i wyborów.

Widzowie na debiutujących rynkach będą mogli cieszyć się premierami kinowych hitów od Universal Pictures i Paramount Pictures, nowymi i dostępnymi wyłącznie w SkyShowtime serialami, produkcjami familijnymi i dla dzieci oraz bogatą ofertą kultowych filmów i seriali wyprodukowanych przez Nickelodeon, DreamWorks Animation, Paramount+, SHOWTIME, Sky Studios i Peacock – wszystko na jednej platformie streamingowej. W SkyShowtime dostępne będą też oryginalne programy, dokumenty i inne treści lokalne, produkowane specjalnie na tę platformę. Firma ogłosiła niedawno pozyskanie 21 seriali oryginalnych od HBO Max w Europie, w tym nowych produkcji, które w 2023 r. zadebiutują jako SkyShowtime Originals.

SkyShowtime wykupił od HBO Max europejskie seriale. M.in. "Warszawiankę" z Borysem Szycem.

SkyShowtime niedawno ogłosiło przejęcie 21 skasowanych europejskich seriali oryginalnych od HBO Max z Europy. Część z nich będzie mieć premierę w tym roku. Wśród nich jest polska "Warszawianka" z Borysem Szycem, Krystyną Jandą oraz Jerzym Skolimowskim. Scenariusz do niej napisał Jakub Żulczyk, a reżyserem został Jacek Borcuch.

Oprócz "Warszawianki" SkyShowtime pokaże też w tym roku czeski "The Winner" i węgierski "Informator" - nie znamy jednak dat premier. Wiemy za to, że marcu w serwisie pojawi się 7 europejskich produkcji na wyłączność: "Czech It Out" (Czechy), "Hackerville" (Rumunia), "One True Singer" (Rumunia), "Ruxx" (Rumunia), "Tuff Money" (Rumunia), "The Sleepers" (Czechy) i "Success" (Chorwacja).

SkyShowtime wchodzi do Polski 14 lutego. Ile będzie kosztować i jakie będzie mieć filmy i seriale?

Poniżej prezentuję listę filmów i seriali, które będą w serwisie od 14 lutego. W tym roku na SkyShowtime pojawi się jeszcze: "A Town Called Malice", "Belfast", "Drift – Partners In Crime (S1A)", "Lioness", "Nope", "Minionki: Wejście Gru", "Rabbit Hole", "Uśmiechnij się", "Czarny telefon" i "The Great Game".

Filmy:

Ambulance

Downton Abbey: A New Era

Jerry and Marge Go Large

Jurassic World Dominion

Ray Donovan: The Movie

Redeeming Love

The Bad Guys

The Hanging Sun

Top Gun: Maverick

Wiking

Seriale:

1883

1923

A Friend Of the Family

All The Sins

American Gigolo

Funny Woman

Halo

Law & Order sezon 21

Let The Right One In

Mayor of Kingstown sezon 1 i 2

Pitch Perfect: Bumper In Berlin

Star Trek: Strange New Worlds

Souls

Super Pumped: The Battle For Uber

The Best Man: The Final Chapters

The Calling

The Fear Index

The First Lady

The Midwich Cuckoos

The Offer

The Rising

Tulsa King

Vampire Academy

Yellowstone

SkyShowtime będzie kosztować w Polsce 24,99 zł miesięcznie. Tym samym będzie jednym z najtańszych serwisów streamingowych nad Wisłą. Cena subskrypcji będzie niższa niż Disney+ (28,99 zł), Netflixa (najtańszy pakiet 29 zł) i HBO Max (29,99 zł). Nadal najbardziej konkurencyjny pod tym względem będzie Amazon Prime Video, który wychodzi 49 zł na rok (lub 10,99 za miesiąc) czy Player (10 zł miesięcznie).